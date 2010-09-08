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Замыкая круг

№ 35(225) от 09.09.2010 [ «Аргументы Недели » ]

Замыкая круг

Первый лунный месяц, который мы с вами наблюдаем вместе, еще не закончился. Но мы надеемся, что советы врача Светланы Соломатиной уже помогли вам правильно планировать и использовать различные оздоровительные процедуры. Кстати, вы можете задать врачу интересующие вас вопросы, связанные с проблемами здоровья. Мы напоминаем электронный адрес: solomatina@argumenti.ru.

Итак, что день грядущий нам готовит?

9 и 10 сентября Луна будет находиться в знаке Весов. Как мы уже писали, в этот период негативному влиянию подвержены почки.

Поэтому обращаем особое внимание любительниц носить короткие блузки и джинсы на бедрах. Поберегите свои почки! Им нужно тепло! Нося такую одежду, вы подвергаете себя развитию хронических заболеваний почек. К сожалению, поток пациентов с такими проблемами год от года нарастает.

Помочь себе мы можем простыми упражнениями, разгружающими мышечное напряжение в пояснице. Для этого с поднятыми вверх руками делаем небольшие наклоны вперед-назад и в стороны. Достаточно 5–10 минут в день.

Из рациона полностью исключаем жирные и острые продукты. В чай добавляем листья малины и смородины. Пьем отвар хвоща полевого.

Так как это период растущей луны, то благоприятное воздействие окажут непродолжительные тонизирующие ванны. Использовать можно ароматические масла женьшеня и родиолы розовой, морскую соль.

Гипертоникам от принятия ванн следует воздержаться. А вот дынная маска для лица подойдет всем! Кусочек дыни разминаем в кашицу. Наносим на лицо и шею на 10–15 минут. Смываем теплой и обязательно минеральной (!) водой.

11–12 сентября Луна переходит в знак Скорпиона.

Это проблемные дни для людей, имеющих заболевания мочеполовой системы. Обращаем внимание всех мужчин! Профилактика и борьба с простатитом в комплексе с медикаментозным лечением включает элементарные упражнения! Только их теперь нужно выполнять ежедневно, начиная с этого дня. В положении лежа на животе поочередно поднимайте прямые ноги. Затем выполняйте ногами движения, как при плавании кролем и брассом. 10–15 минут такой гимнастики разгружают венозный застой в малом тазу.

В этот период полезно пить отвар крапивы (1 ч. л. листьев крапивы заваривается 1 стаканом кипятка). В течение дня небольшими глотками выпивается один стакан отвара.

Для женщин очень полезной будет маска из сока квашеной капусты. Для чувствительной кожи в сок добавить сметаны или сливок. Наносится маска на 10 минут и смывается теплой водой.

13–15 сентября Луна будет находиться в знаке Стрельца и оказывать влияние на печень, желчный пузырь и нервную систему.

Соответственно этому необходимо соблюдать щадящий режим питания.

Для лица полезны будут яблочные маски. 1 ст. л. натертой мякоти яблока смешиваем с 1 ст. л. сметаны (сливок), добавляем 5–6 капель перекиси водорода. Держим на лице 10–15 минут и смываем, как всегда, теплой водой.

Подключаем упражнения дыхательной гимнастики.

16 сентября Луна, совершив полный оборот вокруг Земли, вновь окажется в знаке Козерога.

Как мы уже знаем, в этот период возможны проблемы с коленными суставами и позвоночником. Необходимо приступить к упражнениям на снятие мышечного напряжения в этих зонах. Небольшие махи ногами и наклоны тела – это основные упражнения целого комлекса. Дополнительные рекомендации, которые создадут полный комплекс упражнений и оздоровительных мероприятий, мы будем добавлять в каждом выпуске.

На десерт любимым женщинам предлагаем маску из тыквы. «Красота – страшная сила!» Поэтому не поленитесь и сварите тыкву, порезав ее на кусочки. Большую часть съешьте как высшей степени диетический продукт. Несколько же маленьких кусочков разомните, добавьте сметану и 10–15 минут наслаждайтесь волшебным воздействием маски!

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