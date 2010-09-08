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Если у вас дистония

№ 35(225) от 09.09.2010 [«Аргументы Недели », Владимир ЯШИН, врач ]

Если у вас дистония

В последнее время ваше настроение оставляет желать лучшего? Скорее всего, это связано с перегрузками на работе, которые сказались на состоянии здоровья. Появились слабость, быстрая утомляемость, нарушения сна. Кроме того, беспокоят головные боли, неприятные ощущения в области сердца. Врач, к которому вы обратились, ставит в результате обследования диагноз: вегетативно-сосудистая дистония. Что скрывается за этим названием?

В переводе с греческого слово «дистония» означает патологическое изменение тонуса – длительно поддерживаемого уровня активности организма в целом и его отдельных систем и органов в частности. Происходит это вследствие нарушения функции вегетативной нервной системы, которая регулирует и контролирует работу внутренних органов, а также многих физиологических и биохимических процессов, происходящих в организме. Кроме того, вегетативная нервная система ответственна за поддержание гомеостаза – относительного равновесия внутренней среды организма. Словом, роль и значение ее трудно переоценить.

Вегетативная нервная система состоит из двух основных частей – симпатической и парасимпатической. Функции у них зачастую разнонаправленные. Например, действие симпатической части направлено на сужение артерий и вен организма, усиление сокращений сердца, повышение артериального давления, расслабление мускулатуры пищеварительного тракта. И, напротив, под действием парасимпатической части происходят расширение артерий и вен, замедление сокращений сердца, усиление моторики желудочно-кишечного тракта. Обычно деятельность одной из этих частей уравновешивается другой, то есть существует относительное равновесие.

Если же оно нарушается, возникает вегетативно-сосудистая дистония. Среди основных причин ее развития могут быть: наследственная предрасположенность, гормональная перестройка организма (например, во время полового созревания или климакса), заболевания эндокринной системы (в частности, щитовидной железы), инфекции. Кроме того, расстройства вегетативной нервной системы нередко наблюдаются на фоне малоподвижного образа жизни, стрессов, физического переутомления. Кстати, лучшее средство профилактики недуга – здоровый образ жизни.

Порой дистония начинается в детском возрасте. Этому способствуют гипоксия (кислородное голодание плода во время беременности и родов), родовые травмы, нарушения центральной нервной системы. Впоследствии у ребенка возникают расстройства физиологических процессов, например, сна. Такие дети подвержены частым инфекциям верхних дыхательных путей, жалуются на головные боли, плохо переносят изменения погоды. Родителям надо обязательно проконсультировать их у педиатра.

У взрослых недуг чаще всего проявляется в возрасте 20–40 лет в виде приступов или вегето-сосудистых кризов. Причем в случае повышенной активности симпатической части вегетативной нервной системы они могут начинаться с головной боли, сердцебиения, покраснения лица. При этом поднимается артериальное давление, учащается пульс, повышается температура тела, появляется озноб, возникает беспричинный страх.

Преобладающая активность парасимпатической части сопровождается общей слабостью, снижением артериального давления и температуры тела, замедлением пульса.

Лечение вегетативно-сосудистой дистонии, как правило, комплексное. Медикаментозная терапия включает сердечно-сосудистые, гипотензивные (понижающие давление), вегетотропные (улучшающие деятельность вегетативной нервной системы) и успокаивающие препараты, а также витамины. Хороший эффект дают различные физиотерапевтические и закаливающие процедуры, а также лечебная физкультура.

Аргумент фитотерапии

Для лечения вегетативно-сосудистой дистонии широко используются фитотерапевтические рекомендации. Например, при пониженном давлении помогает следующий сбор из лекарственных растений:

плодов шиповника коричного – 20 граммов;

корней родиолы розовой – 20 граммов;

корней заманихи высокой – 20 граммов;

плодов боярышника кроваво- красного – 15 граммов;

травы крапивы двудомной – 15 граммов;

травы зверобоя продырявленного – 10 граммов.

Одну столовую ложку сухой смеси залить крутым кипятком, настаивать 2 часа, процедить и принимать по 1/3 стакана настоя 3 раза в день в качестве тонизирующего средства.

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