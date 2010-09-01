Луна в зверином поясе

Луна продолжает свое движение по зодиакальному кругу. Кстати, слово «зодиак» в переводе с греческого означает «звериный пояс» (или круг). Мы это чувствуем. И как-то спокойнее становится, когда знаешь, что голова болит не по неизвестным причинам, а сообразно космическим мероприятиям.

Рекомендации врача Светланы Соломатиной на период с 3 по 9 сентября помогут справиться с постоянным воздействием «извне».

С 3 по 4 сентября. Луна будет находиться в знаке Рака. Уязвимыми в этот период являются поджелудочная железа, желчный пузырь и печень. Диета и частое дробное питание – вот девиз этих дней.

В это время показаны продукты с повышенным содержанием калия: курага, бананы, картофель. Очень полезен айвовый сок или компот, а также компот из груш с добавлением небольшого количества мяты.

Необходимое упражнение в эти дни. Руки накладываем на область живота одну на другую. «Выписываем» руками круги по часовой стрелке (то большие, то малые) в течение 1–2 минут 2–3 раза в день. В эти дни можно делать окраску волос, химическую завивку, глубокую чистку лица, не опасаясь отрицательных побочных эффектов. Любые водные процедуры, бани, сауны, бассейны пойдут на пользу.

5–6 сентября. Луна будет в знаке Льва. Это будет довольно тяжелый период для организма, так же воздействию будут подвергнуты сердце и кровеносная система. Необходимо ограничить физическую и психоэмоциональную нагрузки.

В данный период рекомендуется употребление небольшого количества корицы в качестве добавки к чаю, кофе или молоку. Можно сделать специальный напиток. Для этого в 1 л молока добавляем 1 палочку (или 1 ст. ложку) корицы, 2–3 зерна кардамона, небольшой кусочек свежего имбиря – 1 см2 (или 1/2 ч.л. сухого порошка). Кипятим 10–15 минут на медленном огне. Настаиваем и пьем в течение дня.

В эти дни полезными являются все стягивающие маски для лица. Например, 1 ч. л. дрожжей разводим теплым молоком до состояния густой сметаны. Наносим на лицо на 10–15 минут и смываем прохладной водой.

7–8 сентября. Луна проходит знак Девы. Максимальная нагрузка будет на органы пищеварения. Продолжаем круговой массаж живота (как в дни Рака).

Но эти два дня можно назвать подарком для женщин. Все процедуры пройдут с положительным эффектом. Особенно стрижка, маникюр, педикюр, аромотерапия с использованием масел апельсина, лимона и чайного дерева. Очень полезны маски на основе творога. Используйте оранжевый цвет в одежде! С учетом того, что 8 сентября – это новолуние, хорошо бы начать цикл оздоровительной гимнастики.

9 сентября. Луна перейдет в знак Весов. Уязвимыми будут бедра, почки, мочевой пузырь. Не переохлаждайтесь!

Полезны почечные чаи с использованием брусники, чабреца, клюквы. Массаж и самомассаж области бедер. И еще этот период благоприятен для восстановления формы и качества бровей! Для этого их необходимо будет смазать смесью персикового и касторового масел (1:1).

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