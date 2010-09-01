Гастрит: избегайте обострения
№ 34(224) от 02.09.2010 [ «Аргументы Недели » ]
Каковы признаки хронического гастрита? В чем заключается лечение? Борис Сергеевич, г. Воркута
Отвечает врач Владимир Яшин:
Хронический гастрит встречается у каждого третьего больного, страдающего заболеваниями органов пищеварения. Возникает он в результате длительного воспаления слизистой оболочки желудка. Оно характеризуется перестройкой ее структуры и нарушением секреторной и двигательной функций. Среди причин, вызывающих недуг, – преобладание в меню острых и жареных блюд, приправ, специй, прием слишком горячей или холодной пищи, переедание, несоблюдение режима питания, торопливая еда. Болезнь нередко возникает в результате злоупотребления алкоголем, курения, длительного приема лекарств, раздражающих слизистую желудка. Кроме того, к развитию недуга могут привести не излеченный до конца острый гастрит, нарушения обмена веществ, хронические инфекционные заболевания, например тонзиллит.
Хронический гастрит с пониженной кислотностью желудочного сока чаще наблюдается у людей зрелого и пожилого возраста. Обычно он проявляется отрыжкой, тошнотой, нарушением аппетита, иногда несильными болями после еды, чередованием поносов и запоров. В патологический процесс часто вовлекаются печень и желчевыводящая система. Поэтому при обследовании у врача больной испытывает болезненность в данной области. Нередко наблюдаются гиповитаминозы, сопровождающиеся сухостью кожных покровов, покраснением и кровоточивостью десен.
Хронический гастрит с нормальной и повышенной кислотностью встречается обычно у молодых и людей среднего возраста –причем у мужчин чаще, чем у женщин. Этот недуг проявляется в двух формах: диспепсической (расстройство пищеварения) и болевой. Симптомы первой следующие: изжога, кислая отрыжка, чувство тяжести в желудке, запоры. После еды, особенно при употреблении жирной пищи, алкоголя, возникают боли. Вторая форма характеризуется выраженным болевым синдромом (часто ночью и утром), чередующимся с диспепсическими явлениями. После приема пищи боль обычно уменьшается.
Что касается лечения, то прежде всего следует устранить причину, вызвавшую хронический гастрит, – скажем, курение, злоупотребление алкоголем. И конечно, надо организовать лечебное питание. Необходимо, чтобы оно удовлетворяло потребности организма в энергии и питательных веществах, а сама пища легко переваривалась и усваивалась. Независимо от состояния секреции желудка диета в первое время должна быть механически, термически и химически щадящей. Лекарственная терапия заключается, в частности, в назначении препаратов, способствующих нормализации кислотности, болеутоляющих средств, витаминов.
При обострении заболевания больного целесообразно на 2–3 дня уложить в постель. В течение первого дня его питание следует ограничить некрепким чаем пополам с молоком. Затем назначают слизистые супы, к которым позднее прибавляются протертые каши на молоке, картофельное и морковное пюре. По мере уменьшения воспалительных явлений больным с пониженной кислотностью в меню включают мясные супы с протертыми овощами, овощные супы, рыбные и мясные котлеты, кофе, чай. А при повышенной кислотности больному дают паровые котлеты, вареную рыбу, некрепкие супы и надолго запрещают всякие пряности, закуски и острые блюда. При любых формах хронических гастритов чрезвычайно важно соблюдать режим питания.
Народный рецепт
Зеленые яблоки. С их помощью можно избавиться даже от хронических гастритов. Надо очистить яблоки от кожуры и натереть на терке. Есть можно в неограниченном количестве, но ни в коем случае на ночь. И учтите: в течение пяти часов до и после приема яблок нельзя употреблять никакую другую пищу. Лечение занимает три месяца. В первый месяц ешьте яблоки ежедневно, можно дважды в день. Во второй месяц – трижды в неделю. А на третий достаточно делать это один раз в неделю.
Травяной сбор со зверобоем. Смешайте поровну траву зверобоя и золототысячника, лист брусники, корень девясила, траву цикория и семена льна. Залейте 2 ст. л. сбора 0,5 л кипятка. Затем пусть ночью отстоится в термосе. Принимать пять раз в день по четверти стакана – за полчаса до еды в течение двух месяцев.
Отвар овса. Промойте стакан овса и залейте литром воды комнатной температуры. После того как настоится 12 часов, вскипятите на слабом огне в плотно закрытой посуде. Потом пусть настоится еще 12 часов – но при этом надо плотно укутать посуду с отваром. Принимать следует за полчаса до еды трижды в день – по полстакана. Овсяный отвар улучшает обмен веществ. Он полезен и в том числе, если желудочное заболевание отягощено панкреатитом.
Облепиха. При холецистите с гастритом полезен облепиховый сок. Пейте его за полчаса до еды трижды в день по 1/3 стакана.
Томаты. Они полезны при гастрите с пониженной кислотностью желудочного сока (а также при болезни печени и дисбактериозе). Можно пить свежеприготовленный сок из них – по стакану трижды в день за 15 минут до еды. Либо употреблять за то же время до еды по 200–300 граммов зрелых сырых плодов. Но томаты и сок из них можно использовать лишь в том случае, если у вас нет камней в желчном пузыре.
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