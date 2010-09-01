Гастрит: избегайте обострения

Каковы признаки хронического гастрита? В чем заключается лечение? Борис Сергеевич, г. Воркута

Отвечает врач Владимир Яшин:

Хронический гастрит встречается у каждого третьего больного, страдающего заболеваниями органов пищеварения. Возникает он в результате длительного воспаления слизистой оболочки желудка. Оно характеризуется перестройкой ее структуры и нарушением секреторной и двигательной функций. Среди причин, вызывающих недуг, – преобладание в меню острых и жареных блюд, приправ, специй, прием слишком горячей или холодной пищи, переедание, несоблюдение режима питания, торопливая еда. Болезнь нередко возникает в результате злоупотребления алкоголем, курения, длительного приема лекарств, раздражающих слизистую желудка. Кроме того, к развитию недуга могут привести не излеченный до конца острый гастрит, нарушения обмена веществ, хронические инфекционные заболевания, например тонзиллит.

Хронический гастрит с пониженной кислотностью желудочного сока чаще наблюдается у людей зрелого и пожилого возраста. Обычно он проявляется отрыжкой, тошнотой, нарушением аппетита, иногда несильными болями после еды, чередованием поносов и запоров. В патологический процесс часто вовлекаются печень и желчевыводящая система. Поэтому при обследовании у врача больной испытывает болезненность в данной области. Нередко наблюдаются гиповитаминозы, сопровождающиеся сухостью кожных покровов, покраснением и кровоточивостью десен.

Хронический гастрит с нормальной и повышенной кислотностью встречается обычно у молодых и людей среднего возраста –причем у мужчин чаще, чем у женщин. Этот недуг проявляется в двух формах: диспепсической (расстройство пищеварения) и болевой. Симптомы первой следующие: изжога, кислая отрыжка, чувство тяжести в желудке, запоры. После еды, особенно при употреблении жирной пищи, алкоголя, возникают боли. Вторая форма характеризуется выраженным болевым синдромом (часто ночью и утром), чередующимся с диспепсическими явлениями. После приема пищи боль обычно уменьшается.

Что касается лечения, то прежде всего следует устранить причину, вызвавшую хронический гастрит, – скажем, курение, злоупотребление алкоголем. И конечно, надо организовать лечебное питание. Необходимо, чтобы оно удовлетворяло потребности организма в энергии и питательных веществах, а сама пища легко переваривалась и усваивалась. Независимо от состояния секреции желудка диета в первое время должна быть механически, термически и химически щадящей. Лекарственная терапия заключается, в частности, в назначении препаратов, способствующих нормализации кислотности, болеутоляющих средств, витаминов.

При обострении заболевания больного целесообразно на 2–3 дня уложить в постель. В течение первого дня его питание следует ограничить некрепким чаем пополам с молоком. Затем назначают слизистые супы, к которым позднее прибавляются протертые каши на молоке, картофельное и морковное пюре. По мере уменьшения воспалительных явлений больным с пониженной кислотностью в меню включают мясные супы с протертыми овощами, овощные супы, рыбные и мясные котлеты, кофе, чай. А при повышенной кислотности больному дают паровые котлеты, вареную рыбу, некрепкие супы и надолго запрещают всякие пряности, закуски и острые блюда. При любых формах хронических гастритов чрезвычайно важно соблюдать режим питания.