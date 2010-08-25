Колит: основа лечения – диета

В чем причина колита? Каковы признаки заболевания? Как его лечат?

Константин Иванович, г. Пермь

Отвечает врач Владимир Яшин:

Колит – это воспаление слизистой оболочки толстой кишки. Заболевание может протекать как в острой, так и в хронической форме. Основной причиной острого колита являются кишечные инфекции, прежде всего – дизентерия. Иногда болезнь является следствием пищевого отравления немикробной природы (например, грибами) или аллергии на определенное лекарство. Возникновению недуга способствует неправильное питание, в частности пристрастие к острой и трудно перевариваемой пище, а также недостаток в организме витаминов, особенно группы В.

Среди симптомов заболевания: диарея, боль в нижней области живота, метеоризм, повышение температуры. При инфекционной природе острого колита назначаются антибактериальные средства с учетом чувствительности к ним выделенного возбудителя. Если заболевание вызвано отравлением, принимаются меры с целью скорейшего выведения из организма отравляющего агента. Кроме того, лечение заключается в диете, обильном питье с целью восполнения утраченной жидкости, применении ферментных препаратов, обволакивающих лекарств.

Хронический колит – одно из самых распространенных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Чаще всего он развивается в результате не до конца вылеченного острого колита. Среди других причин – дисбактериоз (нарушение микрофлоры кишечника), панкреатит (воспаление поджелудочной железы), длительное и бесконтрольное применение лекарств, например слабительных. Обычно пациенты жалуются на нарушение стула (поносы, запоры), ноющие боли слева и внизу живота, усиливающиеся после еды и перед дефекацией. Характерным симптомом является чувство неполного опорожнения кишечника.

Хронический колит – заболевание длительное. Основа его лечения – диета. Рекомендует ее врач с учетом результатов анализов и состояния пациента. Нарушение диеты чревато обострением недуга. В этот период назначают дробное питание (6–7 раз в сутки), включающее слизистые супы, некрепкие мясные бульоны, протертые каши на воде, отварное мясо в виде паровых котлет и фрикаделек, яйца всмятку, вареную речную рыбу, кисели, сладкий чай. При улучшении состояния больного диета может быть расширена. Например, в нее включают сначала отварные, а затем и свежие овощи и фрукты.

Из медикаментов для лечения используются антибактериальные и болеутоляющие средства, ферментные препараты, витамины. При поносах назначают лекарства, обладающие вяжущим и адсорбирующим действием, а также настои и отвары из плодов черники, коры дуба, травы зверобоя. При длительных запорах рекомендуется прием отрубей, которые перед употреблением заваривают крутым кипятком и настаивают, а после остывания используют в чистом виде или добавляют в различные блюда, начиная с чайной ложки и доводя дозу до 1–2 столовых ложек три раза в день.

Кроме того, хороший терапевтический эффект дают микроклизмы с маслом шиповника (облепихи) или с теплым отваром ромашки. В комплекс лечебных мероприятий входят также физиотерапевтические процедуры, в частности согревающие компрессы на живот. Важную роль в лечении хронического колита играет прием минеральной воды, которую назначает врач. Поэтому больному вне периода обострения показано курортное лечение в санаториях гастроэнтерологического профиля.