Что влияет на здоровье детей

Среди причин возросшей заболеваемости детей дошкольного возраста называют чрезмерные умственные нагрузки и повышенную тревожность современных детей, связанную с боязнью куда-то опоздать, сделать что-то неправильно, получить порицание. Есть ли какие-нибудь методики в наших детских садах, регулирующие эти проблемы?

Ольга Веснухина, Москва

Отвечает руководитель ГОУ детский сад №1956 Северо-Восточного округа Моск­вы Валерия Борисовна Черняховская:

- Действительно, на физическом и психическом самочувствии детей отрицательно сказываются и сверхинтенсивный ритм городской жизни, и чрезмерное напряжение и эмоциональная усталость родителей, и, естественно, переизбыток дополнительных занятий. Все это может привести к дискомфорту в эмоциональном состоянии ребенка, появлению напряженности. Поэтому методика Педагогика здоровья является приоритетной в области дошкольного образования и активно применяется в наших детских садах.

Суть методики – обращенность педагогов к внутреннему миру ребенка. Вся воспитательно-образовательная работа должна строиться на постоянном, доброжелательном диалоге между детьми и взрослыми.

Дополнительные занятия оказывают существенное влияние на состояние детей. С одной стороны, они играют положительную роль в развитии детей. Но многие специалисты отмечают и прямую зависимость здоровья от увеличения объема учебной нагрузки: чем выше нагрузка, тем труднее организму ребенка сопротивляться болезням.

Важны согласованность работы медицинского и педагогического персонала, недопущение нарушений в режиме дня, а также равномерное распределение нагрузок на ребенка в течение дня и года.

Вне детского сада примерно 30% детей занимаются в различных кружках по три раза в неделю. На игры и прогулку у ребенка остается не более 20–30 минут в день. Вообще современные дети, как правило, играют мало и «примитивно».

Педагогика здоровья уделяет важнейшее место самостоятельной игровой деятельности детей. В самодеятельной игре ребенок познает разные смыслы – назначение предметов, человеческих отношений, потребность в познании и способы общения. В первую очередь необходимо обращать внимание на состояние детской игры – ее организацию, сюжет, структуру, характер ролевого поведения. Для отработки методики, например, в детском саду №1956 уже несколько лет работает Центр игровой поддержки, созданный по инициативе Департамента образования Москвы. На занятия в этот центр ребята приходят вместе с родителями, где специалисты-психологи как раз и помогают взрослым и маленьким слушателям находить общий язык и учат правильно друг друга понимать.