//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Здоровье

Если нос искривлен…

№ 32(222) от 19.08.2010 [«Аргументы Недели », Полина ЧУМАКОВА ]

Если нос искривлен…

Самым распространенным недугом, приводящим к нарушению дыхания, является искривление носовой перегородки. Каковы симптомы и последствия этой напасти и существуют ли качественные методы борьбы с ней – об этом рассказывает врач-отоларинголог, хирург Александр Мирошниченко.

Болезнь большинства

Практикующие отоларингологи заверяют – такая напасть, как искривление носовой перегородки, в той или иной степени встречается чуть ли не у большинства людей! И это не удивительно – носовая перегородка может быть искривлена по самым разным причинам: из-за врожденных дефектов и наследственных факторов, перенесенных в детстве заболеваний (например, рахита), травматических повреждений носа (ушибы, удары, переломы костей носа, родовые травмы) или особенностей строения и развития лицевого скелета. Искривление возникает также в результате некоторых заболеваний носа:  вазомоторный ринит, полипы, опухоли, увеличение средней и нижней раковин носа и др. Но чаще всего деформация перегородки происходит в том случае, когда рост перегородки несколько опережает рост лицевого скелета (неравномерный рост костной и хрящевой ткани) – поэтому и возникает ее искривление.

Симптом перегородки

Проявляется деформация перегородки, как правило, затрудненным дыханием (односторонним или двусторонним), образованием корок в полости носа, частыми носовыми кровотечениями. В некоторых случаях отмечаются головная боль, выделения из носа, периодические боли в ухе, сухость в полости носа и горле. Нередко искривление носовой перегородки провоцирует развитие таких расстройств, как  острые и хронические гаймориты, риниты, гнойные отиты, аллергические заболевания (зуд, аллергический насморк, бронхиальная астма). Также недуг может вызывать повышенную восприимчивость к респираторным инфекциям.

Нужна ли операция?

Исправить ситуацию можно при помощи хирургического вмешательства, а вот насколько оно целесообразно – может решить  только хирург-отоларинголог при тщательном осмотре и проведенных необходимых анализах. Так, оперативного вмешательства требуют грубые искривления, при которых начинают страдать придаточные пазухи носа, слуховые трубы, носоглотка, а также наблюдается постоянная заложенность носа независимо от времени года, часто повторяющиеся острые или хронические синуситы, плохо поддающиеся лечению, частые носовые кровотечения. Противопоказанием к операции чаще всего является возраст. В большинстве случаев рост перегородки происходит до 14–16 лет, хирургическое вмешательство в более раннем возрасте может привести к нарушению нормального развития лицевого скелета, поэтому «детская операция» на перегородке выполняется только по очень строгим показаниям (к примеру, отсутствие дыхания или хронический синусит, не поддающийся лечению).

Есть случаи, когда деформация перегородки столь незначительна, что не нарушает функций носа, носового дыхания, поэтому операция здесь не нужна. В качестве лечения врач лишь может посоветовать промывать время от времени носоглотку слабым раствором пищевой соды, солевыми растворами, отварами и настоями лекарственных растений, обладающими противовоспалительным действием – это необходимо, чтобы снимать отек слизистой, удалять из носа пыль, слизь и содержащуюся в них флору. Также не лишним будет закапывать в нос растительные масла, обладающие противоотечными свойствами: оливковое, кунжутное, тыквенное, облепиховое, миндальное, рапсовое.

Осторожность вместо профилактики

Особой профилактики искривления носовой перегородки не существует. Однако медики предупреждают – испытывая затруднение дыхания, не пользуйтесь без рекомендации врача всевозможными сосудосуживающими препаратами – назальными каплями и спреями. Эти лекарства лишь на короткое время улучшают носовое дыхание, а после нескольких месяцев применения вызывают привыкание, в результате чего слизистая оболочка находится в состоянии постоянного отека и уже больше не реагирует на лекарственную терапию, что еще больше усугубляет и без того нарушенное дыхание из-за искривленной перегородки носа. Поэтому бесконтрольное применение каких бы то ни было препаратов чревато последствиями для здоровья.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Не надо думать, что на Украине произойдет чудо и мы опять станем братьями»

«Не надо думать, что на Украине произойдет чудо и мы опять станем братьями»

По сообщениям СМИ, представители Петра Порошенко планируют создать протестное движение и дискредитировать партию Владимира Зеленского «Слуга народа». О некогда братской, а теперь скачущей стране размышляет Семен БАГДАСАРОВ.

//В мире

СМИ: Кандидатом на пост генпрокурора Украины может стать замглавы офиса Зеленского

СМИ: Кандидатом на пост генпрокурора Украины может стать замглавы офиса Зеленского

Стало известно, что замглавы офиса президента Украины Руслан Рябошапка является одним из кандидатом на пост генерального прокурора страны. Об этом журналистамсообщил Владимир Зеленский после завершения брифинга.

//В мире

Порошенко собирается "расшатать ситуацию" на Украине

Порошенко собирается "расшатать ситуацию" на Украине

Бывший президент Украины Пётр Порошенко и его команда считают, что надо помешать партии Владимира Зеленского придти к власти. По их мнению, они "выдоят страну досуха".

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

В ПАО "Ил" новый генеральный конструктор

В ПАО "Ил" новый генеральный конструктор

По данным источников в отрасли, назначенный 5 апреля на должность генерального директора "Ильюшина" Юрий Грудинин отправил Председателю совета директоров ОАК Анатолию Сердюкову новое штатное расписание знаменитой фирмы. По информации "АН" Сердюков его уже подписал.

//В мире

Южная Корея обвинила РФ в нарушении воздушного пространства страны

Южная Корея обвинила РФ в нарушении воздушного пространства страны

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что утром во вторник, 23 июля, воздушное пространство страны якобы нарушил самолет Воздушно-космических сил Российской Федерации.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Алкотреугольник стал проблемой целого района

Алкотреугольник стал проблемой целого района

18 июля, жители Басманного района собрались вместе с экспертами, чтобы обсудить проблему, которая стала актуальной: жители домов в Большом Спасоглинищевском переулке и на Покровке не могут уснуть из-за молодежи, шумящей в парке "Горка" и в "Яме" на Хохловской площади.

//Общество

Актриса Сандрин Боннер: Мне нравится быть женственной

Актриса Сандрин Боннер: Мне нравится быть женственной

Российскому зрителю французская актриса Сандрин Боннер знакома по фильму «Восток-Запад». Во Франции ее просто обожают. Мадам Боннер считает, что в жизни ей очень повезло – Бог наградил ее легкой судьбой. Но как актрису ее привлекают драматические роли. Ей нравится постигать смысл жизни.

//В мире

Самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс из Осло в Москву, подал сигнал бедствия

Самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс из Осло в Москву, подал сигнал бедствия

Пассажирский самолет, вылетевший рейсом Осло-Москва утром во вторник, 23 июля, подал сигнал бедствия в небе над Швецией. Речь идет о лайнере Airbus 321-211 российской компании "Аэрофлот".

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

О Кудрине в роли Дон Кихота

О Кудрине в роли Дон Кихота

Россия вот уже 30 лет живёт от выборов до выборов. И все судьбоносные – от муниципальных до президентских. Одни выборы сменяют другие, и всё время кажется, что нашим руководителям – от сельского старосты до президента – и делать больше нечего, как думать об участии в следующих выборах. А иной раз говорить, что думает о преемнике всё время – с первого дня при власти.

//Политика

Варфоломей требует от Украины дань

Варфоломей требует от Украины дань

Поразительные вещи творятся вокруг недавно образованной так называемой Украинской православной церкви (УПЦ). Чуть ли не каждый день появляются всё новые свидетельства того, что бывший президент Порошенко фактически отдал церковь Незалежной в рабство Константинополю.

//Новости СМИ2

//Политика

Развалила бундесвер, развалит и Евросоюз

Развалила бундесвер, развалит и Евросоюз

Ставшая новой главой Еврокомиссии бывший министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен решила продемонстрировать европейцам свой решительный настрой. Она заявила, что надо продолжать диалог с Кремлем с позиции силы».

//Непознанное

В Шотландии тысячи людей готовятся к поискам Лохнесского чудовища

В Шотландии тысячи людей готовятся к поискам Лохнесского чудовища

В одной из популярных соцсетей запустили весьма своеобразный флешмоб. Порядка 19 тысяч человек объединились в группу, чтобы отправиться на поиски Лохнесского чудовища, сообщает BBC.

//В мире

Бывший депутат Госдумы Боровой попросил политического убежища у США

Бывший депутат Госдумы Боровой попросил политического убежища у США

Бывший президент Российской товарно-сырьевой биржи и депутат Госдумы второго созыва Константин Боровой подал прошение на предоставление политического убежища в США. По его словам, в России за ним велась постоянная слежка.

//Спорт

В США после боя умер российский боксёр Максим Дадашев

В США после боя умер российский боксёр Максим Дадашев

Во вторник, 23 июля, в Соединённых Штатах в больнице из-за травм после боя скончался 28-летний российский боксер Максим Дадашев. Отмечается, что поединок проходил в ночь на субботу, 20 июля.

//Политика

США выделили Украине 4 миллиона долларов на морскую охрану

США выделили Украине 4 миллиона долларов на морскую охрану

Украина совместно с США создали группы быстрого реагирования в Мариуполе и Бердянске, через месяц они должны начать работу. В 2018 году на эти цели было выделено 4 миллиона долларов.

//Происшествия

3-летний ребёнок выжил, выпав с 11-го этажа в Москве

3-летний ребёнок выжил, выпав с 11-го этажа в Москве

Во вторник, 23 июля, в Москве маленький мальчик выпал из окна 11-го этажа. Отмечается, что трёхлетний ребенок упал на куст шиповника, который стоял около дома. По предварительным данным, малыш облокотился на сетку от комаров и выпал.

//Новости партнеров

//Здоровье

Ученые из США совершили прорыв в лечении аутизма

Ученые из США совершили прорыв в лечении аутизма

В США медики из Университета Иллинойса совершили настоящий прорыв в лечении аутизма. Научной сенсации удалось достичь благодаря работе со стволовыми клетками, пишет Clinical Neuroscience.

//Шоу-бизнес

5-летняя дочь Галкина строго попросила отца называть её девушкой

5-летняя дочь Галкина строго попросила отца называть её девушкой

Юморист и телеведущий Максим Галкин поделился с поклонниками забавным видео, на котором его пятилетняя дочь Лиза рассуждает о хороших манерах отца. На кадрах маленькая Лиза с серьёзным лицом указывает Галкину, как правильно к ней обращаться.

//Общество

Целились в Давыденко. Попали в Путина. Как депутаты расправились с главой Счетной палаты Красноярского края

Целились в Давыденко. Попали в Путина. Как депутаты расправились с главой Счетной палаты Красноярского края

Как депутаты расправились с главой счетной палаты Красноярского края. За что ее объявили врагом народа и отказались лечить от рака? Что будет дальше со Счетной палатой и при чем здесь земля дочери Довыденко?

//Политика

В Госдуме считают "сомнительным закон" об идентификации пользователей e-mail

В Госдуме считают "сомнительным закон" об идентификации пользователей e-mail

Зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов оценил внесённый сенаторами на рассмотрение в ГД законопроект об идентификации пользователей электронной почты.

//Шоу-бизнес

"Без комплексов": 69-летняя Надежда Бабкина опубликовала фото из ванной

"Без комплексов": 69-летняя Надежда Бабкина опубликовала фото из ванной

Известная певица Надежда Бабкина приехала на Алтай. Артистка опубликовала на своей страничке в Instagram несколько фотографий, которые привлекли к себе пристальное внимание поклонников.

//Шоу-бизнес

Валерий Меладзе: С братом нас сблизила музыка

Валерий Меладзе: С братом нас сблизила музыка

Советский и российский поп-певец, актёр, продюсер и телеведущий Валерий Меладзе на протяжении многих лет остается любимцем публики. Артист рассказал о своих взаимоотношениях с братом, а также об увлечениях.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Вдова Дмитрия Хворостовского опубликовала фото старшего сына певца, который вырос копией отца
2

В сети обсуждают, как похудела и похорошела Лариса Гузеева
3

Экс-секретарь СНБО Украины Турчинов удивился результатам выборов в Верховную Раду
4

Из жизни ушёл 29-летний журналист Первого канала
5

Анна Седокова показала, как делает свои губы пухлыми

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры