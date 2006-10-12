Несмотря на то что доброкачественная гиперплазия простаты в течение последних десятилетий привлекает пристальное внимание ученых, загадку ее возникновения до конца не удалось разгадать. Одна из самых популярных гипотез - нарушение баланса половых гормонов в период, называемый мужским климаксом, который начинает развиваться с 50-55 лет.

Но если все мужчины рано или поздно вступают в период гормональной перестройки, не означает ли это, что у каждого есть риск получить доброкачест­венную гиперплазию простаты? Действительно, чем старше человек, тем более он подвержен заболеванию.

Первый признак неблагополучия - нарушение прохождения мочи по нижним мочевым путям. Больному, чтобы освободить мочевой пузырь, приходится просыпаться ночью и нередко многократно. Струя при этом становится тонкой, слабой, моча разбрызгивается, а после посещения туалета остается ощущение неполного опорожнения.

Вопреки бытующему мнению, при гиперплазии предстательной железы, в том числе у пациентов с расстройст­вом мочеиспускания, половая функ­ция остается нормальной. Проблемы, которые возникают у мужчины при сексуальных отношениях, как правило, имеют под собой чисто психологическую основу. Да и о каком сексуальном тонусе можно говорить, если у человека нарушен сон, он чувствует себя усталым и разбитым?

Угроза

Между тем многие мужчины очень долго не обращаются к врачу с признаками нарушения мочеиспускания. И тогда со временем трудности будут усиливаться. Может дойти до того, что мочу удастся проталкивать лишь каплями при сильном натуживании. Возникает даже риск ее острой задержки с развитием хронической почечной недостаточности, представляющей серьезную угрозу жизни больного, не говоря уж о реальности хронического воспаления мочевого пузыря, мочеточников и самой простаты.

Медлительность в обращении к специалисту пациенты нередко объясняют тем, что опасаются операции. Однако сегодня благодаря новым эффективным препаратам появилась надежда во многих случаях избегать хирургического вмешательства. С другой стороны, современные хирургические технологии позволяют проводить операции щадящим методом. В частности, такова трансуретральная резекция предстательной железы, являющаяся «золотым стандартом» лечения. В ходе ее удаляется не вся железа, а только аденома, и оставшаяся ткань продолжает­­ функ­ционировать. Поэтому установившийся стереотип, будто после операции пациент уже не будет мужчиной, здесь безнадежно устарел.

Для того чтобы поставить точный диагноз, специалисты проводят ректальное исследование предстательной железы, оценивают состояние почек и верхних мочевых путей с помощью рентгеновских или радиоизотопных методов обследования и УЗИ предстательной железы. Если мочеиспускание больного нарушено не настолько, чтобы ухудшалось качество его жизни, врачи предпочитают ограничиться динамическим наблюдением. Это означает, что мужчина время от времени должен встречаться с врачом, сдавать анализы крови, мочи. Если требуется, то ему назначают медикаментозную терапию.

Во цвете лет

Хотя не существует правил непосредственной профилактики аденомы, поскольку неизвест­ны истинные причины ее возникновения, такое старое верное средство, как поддержание здорового образа жизни, здесь очень поможет. И заботиться об этом нужно еще далеко до наступления периода мужской «осени». Мужчина цветущего возраста должен делать все, чтобы укрепить защитные силы организма и противостоять различным заболеваниям мочеполовой системы. Прежде всего хроническому простатиту, который сопутствует боль­шинству случаев доброкачественной гиперплазии предстательной железы.

Для этого следует соблюдать элементарные правила культуры половых отношений и поддерживать постоянную физическую активность, препятст­вующую венозному застою в области малого таза. И крайне важно регулярно навещать врача-уролога. После сорока пяти лет каждый мужчина это должен делать ежегодно.