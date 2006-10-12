Аденома
Проблема мужской «осени»
№ 23(23) от 12.10.2006 [«Аргументы Недели », Подготовила Ирина САВЧЕНКО ]
Несмотря на то что доброкачественная гиперплазия простаты в течение последних десятилетий привлекает пристальное внимание ученых, загадку ее возникновения до конца не удалось разгадать. Одна из самых популярных гипотез - нарушение баланса половых гормонов в период, называемый мужским климаксом, который начинает развиваться с 50-55 лет.
Но если все мужчины рано или поздно вступают в период гормональной перестройки, не означает ли это, что у каждого есть риск получить доброкачественную гиперплазию простаты? Действительно, чем старше человек, тем более он подвержен заболеванию.
Первый признак неблагополучия - нарушение прохождения мочи по нижним мочевым путям. Больному, чтобы освободить мочевой пузырь, приходится просыпаться ночью и нередко многократно. Струя при этом становится тонкой, слабой, моча разбрызгивается, а после посещения туалета остается ощущение неполного опорожнения.
Вопреки бытующему мнению, при гиперплазии предстательной железы, в том числе у пациентов с расстройством мочеиспускания, половая функция остается нормальной. Проблемы, которые возникают у мужчины при сексуальных отношениях, как правило, имеют под собой чисто психологическую основу. Да и о каком сексуальном тонусе можно говорить, если у человека нарушен сон, он чувствует себя усталым и разбитым?
Угроза
Между тем многие мужчины очень долго не обращаются к врачу с признаками нарушения мочеиспускания. И тогда со временем трудности будут усиливаться. Может дойти до того, что мочу удастся проталкивать лишь каплями при сильном натуживании. Возникает даже риск ее острой задержки с развитием хронической почечной недостаточности, представляющей серьезную угрозу жизни больного, не говоря уж о реальности хронического воспаления мочевого пузыря, мочеточников и самой простаты.
Медлительность в обращении к специалисту пациенты нередко объясняют тем, что опасаются операции. Однако сегодня благодаря новым эффективным препаратам появилась надежда во многих случаях избегать хирургического вмешательства. С другой стороны, современные хирургические технологии позволяют проводить операции щадящим методом. В частности, такова трансуретральная резекция предстательной железы, являющаяся «золотым стандартом» лечения. В ходе ее удаляется не вся железа, а только аденома, и оставшаяся ткань продолжает функционировать. Поэтому установившийся стереотип, будто после операции пациент уже не будет мужчиной, здесь безнадежно устарел.
Для того чтобы поставить точный диагноз, специалисты проводят ректальное исследование предстательной железы, оценивают состояние почек и верхних мочевых путей с помощью рентгеновских или радиоизотопных методов обследования и УЗИ предстательной железы. Если мочеиспускание больного нарушено не настолько, чтобы ухудшалось качество его жизни, врачи предпочитают ограничиться динамическим наблюдением. Это означает, что мужчина время от времени должен встречаться с врачом, сдавать анализы крови, мочи. Если требуется, то ему назначают медикаментозную терапию.
Во цвете лет
Хотя не существует правил непосредственной профилактики аденомы, поскольку неизвестны истинные причины ее возникновения, такое старое верное средство, как поддержание здорового образа жизни, здесь очень поможет. И заботиться об этом нужно еще далеко до наступления периода мужской «осени». Мужчина цветущего возраста должен делать все, чтобы укрепить защитные силы организма и противостоять различным заболеваниям мочеполовой системы. Прежде всего хроническому простатиту, который сопутствует большинству случаев доброкачественной гиперплазии предстательной железы.
Для этого следует соблюдать элементарные правила культуры половых отношений и поддерживать постоянную физическую активность, препятствующую венозному застою в области малого таза. И крайне важно регулярно навещать врача-уролога. После сорока пяти лет каждый мужчина это должен делать ежегодно.
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