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Стенокардия

АКШ против «грудной жабы»

№ 22(22) от 05.10.2006 [«Аргументы Недели », Подготовила Ирина САВЧЕНКО ]

Стенокардия

Даже от дуновения ветра...

При стенокардии боль всегда носит характер приступа, т.е. имеет четко выраженное время возникновения и стихания.

И чаще всего возникает при ускоренной ходьбе, после еды или физической нагрузки, при подъеме в гору, при резком встречном ветре (когда перехватывает дыхание), значительном эмоциональном напряжении. Но дальше, при развитии болезни, приступы уже возникают «из-за ничего» - в состоянии покоя, например, ночью, когда человек спокойно спит. Эта так называемая стенокардия покоя нередко сопровождается ощущением нехватки воздуха. Человек все время задыхается, не может вздохнуть полной грудью, у него перехватывает дыхание. Ему как будто перекрыли кислород. Ощущения - самые неприятные!

Чаще всего боль возникает за грудиной (наиболее типична!), реже - в области шеи, в нижней челюсти, может даже гнездиться в зубах, в руках, в предплечье, в лопатке (чаще - слева), в области сердца.

Боль давит, сжимает, режет. Иногда она бывает наподобие изжоги. В груди как будто находится инородное тело (жаба!). Человек бледнеет, покрывается испариной, частота пульса меняется. Словом, качество жизни снижается. Да и о каком качестве может идти речь, если при малейшей нагрузке или физическом усилии (наклониться, чтобы застегнуть молнию на обуви) в груди что-то расширяется и не дает вздохнуть...

АКШ

Действительно, еще сравнительно недавно стенокардию лечили только консервативно, т.е. с помощью лекарств. Но теперь кардиологи могут лечить стенокардию и по-другому, с помощью малотравматичного хирургического метода. Это - аорто-коронарное шунтирование (АКШ), или, как еще его называют в просторечии, - ангиопластика.

Как это делается: большая подкожная вена бедра (или грудной артерии) используется в качестве создания нового, окольного пути для сердечного кровотока в обход блокированного участка пораженной атеросклерозом коронарной артерии (или артерий). Причем часто шунтируется не одна, а несколько артерий. Многие кардиохирурги считают этот метод ангиопластики методом выбора жизни для большинства больных коронарной болезнью сердца. Хотя эта операция, как и любая другая, имеет свои ограничения и противопоказания.

Забыть о жабе

У женщин противопоказания напрямую связаны с возрастом и гормональным статусом. Могут появиться проблемы с концентрацией внимания и памятью. Специалисты НИИ кардиологии им. Мясникова рассказывают: иногда вроде бы и осложнений никаких нет, все прошло как нельзя лучше, но больные почему-то вдруг «зацикливаются» на болезни. Родственникам остается только уповать, что все со временем образуется, и проводить психотерапию, а врачам - продолжать консервативную лекарственную терапию.

Но! Чем старше пациент, тем больше вероятность рецидива «грудной жабы». Это связано с тем, что у больных атеросклерозом в пожилом возрасте обмен веществ изменяется настолько сильно, что атеросклеротические бляшки начинают образовываться даже в пересаженных трансплантатах. Стенокардия может вернуться. Ведь АКШ не излечивает атеросклероз как таковой, а лишь устраняет его симптомы. В целом у перенесших операцию АКШ приступы стенокардии либо исчезают совсем, либо значительно уменьшаются. И они наконец могут забыть о своей «жабе» и... вздохнуть полной грудью!

 

 

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