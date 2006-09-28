Энотерапия. Совместим приятное с полезным!

Пьем вино...

Спектр хворей, которые лечатся вином, - многообразен. Начиная с самой массовой - профилактики простудных заболеваний и повышения иммунитета. Для этих целей предпочтительно сухое красное вино типа каберне. Лучше превратить его в глинтвейн, добавив немного корицы, гвоздики и сахара. Пить в горячем виде, медленно смакуя. Таким же образом можно лечить бронхит, грипп и воспаление легких. Кстати, сахар - не самый ценный продукт в вине. Он скорее отвечает за калорийность. Именно поэтому, за калорийность, его предпочитают назначать ослабленным от долгой болезни или истощенным людям (мадера, кагор, портвейн).

Каберне с добавками розмарина, чабреца, шалфея, меда энотерапевты назначают и при ослаблении половой функции.

Вино - прекрасное успокоительное средство. При неврозах, стрессах, страхах, бессоннице, состоянии тревоги то же каберне предлагается уже с добавками коры бузины. Впрочем, можно употребить и любое другое красное виноградное вино.

Красное вино иногда называют «женским». И это не только потому, что женщины традиционно любят сладкие десертные вина - они в 10 раз чаще, чем мужчины, страдают от анемии. А красное вино прекрасно поднимает гемоглобин.

...и коньяк

А вот если вы гипотоник и постоянно ощущаете желание прилечь, и вам никак не удается взбодриться, можно попробовать принять коньяк (лечебная доза 30 г). Он в отличие от вина действует возбуждающе. Так что пить его на ночь врачи не советуют. Если состояние усталости и пониженное давление - ваши постоянные спутники, можно попробовать пройти курс лечения: добавлять в чай по 1-2 чайные ложки коньяка. И так в течение двух недель.

«Открой шампанского бутылку»...

Красные крепкие и десертные вина очень калорийны. А вот в 100 г сухого столового белого вина содержится всего 60-70 ккалорий. Поэтому их можно рекомендовать людям, стремящимся похудеть. Известный французский рецепт: бутылка сухого белого вина и 300 г нежирного сыра на день и - ВСЕ!

Энотерапевты также настоятельно рекомендуют прием белого сухого вина людям, страдающим запорами. С помощью белого вина можно не только похудеть, но и поправиться. «Белое вино резко увеличивает секрецию желудочного сока и кислотность. Для больных, страдающих гастритами, после его упот­ребления никакие другие лекарства не требовались. Лечебный курс - полторы - две недели, - говорит Владимир Нужный. - Более того, оно может стимулировать аппетит и - прибавку в весе!» Но, по его мнению, все-таки «самыми ценными свойствами с точки зрения лечения желудочно-кишечных заболеваний обладает шампанское «брют»! Французы (лучшие энотерапевты) именно его используют. У нас же шампанское не привыкли считать лечебным напитком. Видимо, дело все в традиции. Привыкли лечиться водкой. Но я категорически заявляю: водка ничего не лечит!»

Что касается сердечно-сосудистых заболеваний, то все, конечно, хорошо помнят рекомендацию академика Чазова: для профилактики атеросклероза нужно выпивать в день бокал красного (или белого) виноградного вина. Все дело в биофлавоноидах. Именно они составляют неповторимую ценность виноградного вина, укрепляют стенки сосудов, подавляют рост и размножение различных токсинов. Но именно бокал, а не литр.

Главное - не переборщить! «Каждый должен знать свою норму», - считает Владимир Нужный. Чтобы не пришлось потом лечиться...

И это все о нем

В состав вина входят 24 микроэлемента, в том числе марганец, цинк, рубидий, фтор, ванадий, йод, титан, кобальт и другие. Особенно много солей в винах, полученных брожением на мезге (выжимках), - калиевых, фосфорных. Их роль в нервных процессах, минеральном обмене и биоэнергетике (аденозинтрифосфат, АГТ) трудно переоценить. Богатство вина и в тех веществах, что выделяют при брожении клетки дрожжей, находящихся на поверхности ягод, отчего их не моют при отжиме. Витамины В1, В2,В6, В12, РР, пантотеновая кислота, биотин. Много миоинозита, участвующего в обмене липидов и аминокислот.