Ишемия и баллон
№ 20(20) от 21.09.2006 [ «Аргументы Недели » ]
«У меня ишемическая болезнь сердца. Предложили сделать баллонную ангиопластику. Но не представляю, как какой-то баллон может помочь моему сердцу. И к тому же, говорят, могут быть серьезные осложнения, вплоть до инсульта».
Михаил Пак, Хабаровский край
Главный кардиолог России академик Юрий Беленков считает, что бояться операции – вполне естественно. «Поэтому я никогда не подталкиваю к операции, больной должен сам принять решение». Полное наименование этой процедуры — чрескожная транслюминальная коронароангиопластика, или сокращенно ЧТКА.
Как это делается
При этой манипуляции очень тонкий синтетический катетер с крошечным баллоном на его переднем конце проводится через паховую область в бедренную артерию по направлению к сердцу, затем в аорту к месту ее выхода из сердца, и затем в соответствующую коронарную артерию ниже того места, где ее просвет сужен атеросклеротической бляшкой. В этом положении баллон осторожно раздувают, обычно наполняя какой-либо жидкостью. Создаваемое в нем давление, раздавливая и разрушая бляшку, восстанавливает просвет сосуда, и кровь вновь получает возможность беспрепятственно поступать к ишемизированной части миокарда. И все это – без рубца на коже грудной клетки и т.п.
Кое-что про опасения
Собственно, опасения вызывают операции на старых больших бляшках, которые могут разрушиться, а их частички с током крови попасть в легкие или мозг и привести к инфаркту легкого или инсульту мозга.
Повторное сужение растянутого ранее баллоном сосуда (рестеноз) – тоже представляет серьезную проблему. Сегодня она решается с помощью специальных устройств — стентов, которые вставляются в расширенную артерию и, являясь своеобразным каркасом, удерживают ее от сужения.
Процедура практически безболезненна, т.к. внутренняя стенка артерий не содержит болевых нервных окончаний. Большинство людей после операции встают и начинают себя обслуживать уже на следующий день после вмешательства, а через сутки отправляются домой. По статистике через полтора года бывший пациент практически забывает о том, что когда-то плохо себя чувствовал. Так что не спешите отказываться от ангиопластики.
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