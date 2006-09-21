Когда болит грудь

Почему мастопатия – заболевание груди – стала постоянной и… опасной спутницей современной женщины? Как уберечь себя от заболевания и, если уже заболели, как снизить риск развития болезни? Об этом рассказала консультант благотворительной программы «Вместе против рака груди» врач-маммолог, к.м.н. Галина КОРЖЕНКОВА.



МАСТОПАТИЯ возникает преж­де всего вследствие нарушения баланса половых гормонов, снижения и повышения уровня гормонов щитовидной железы, заболеваний органов, входящих в эндокринную систему, гинекологических заболеваний, даже перерывов в половой жизни.



Одним из первых факторов, которые могут спровоцировать развитие мастопатии, можно назвать аборты. Но это и понятно. Как только женщина забеременела, весь организм начинает подготовку к родам. Полностью перестраивается весь гормональный фон. Молочные железы начинают готовиться к лактации. И вдруг все это грубо прерывается абортом. Организм такие шутки не прощает. Но все чаще врачи сталкиваются с неясными для них вещами: заболевание обнаруживается у женщин, которые и абортов не делали, и кормили детей грудью. Или вообще еще даже не начали половую жизнь. Вроде бы видимых причин нет. А мастопатия – есть.



Проявления болезни



Первый признак мастопатии – нагрубание желез, болезненность груди за 1–2 недели до менструации (т.н. масталгия). Заболевание начинается с разрастания соединительной ткани, при этом образуются мелкие просовидные узелки и тяжи. Эта форма мастопатии называется ДИФФУЗНОЙ. При дальнейшем развитии болезни в ткани молочной железы образуются плотные узлы размером от горошины до грецкого ореха. Эта форма мастопатии называется УЗЛОВОЙ. Боли в груди при этом становятся более интенсивными, могут отдавать в плечо, подмышечную впадину. Порой болезненно малейшее прикосновение к груди. Из соска возможно выделение молозива, кровянистой или прозрачной жидкости. При ощупывании груди легко определяется дольчатость или зернистость тканей. На этой стадии заболевания боль и изменения железы не исчезают с началом мен­струации.



Необходимо срочно обратиться к специалисту – врачу-маммологу, который назначит УЗИ или маммографию (в зависимости от возраста: до 40 лет УЗИ, после 40 лет обязательно маммография). Это позволит обнаружить все новообразования в молочных железах на самых ранних стадиях.



Лечение



Лечение при мастопатии назначается только врачом. Как правило, это консервативное лечение. Хирургическое вмешательство требуется, когда есть подозрения на злокачественное образование. В моей практике часто сталкиваюсь с женщинами, которым предлагают операцию по удалению каких-либо образований в молочной железе. При более тщательном же обследовании выясняется, что это мастопатия, которую можно и нужно лечить консервативно.



Что вредит груди



Конечно, большую роль в развитии болезни играют стрессы. Но сказать «не нервничайте!» просто, но абсолютно нереально для современной женщины. Поэтому врачи обычно настаивают – НАУЧИТЕСЬ ОТДЫХАТЬ!



Для начала попробуйте чередовать физические нагрузки с умственными. Особенно важны упражнения для таза, брюшного пресса, позвоночника, которые улучшают кровообращение и ведут к рассасыванию застойных явлений.



Не рекомендуется посещать все физиопроцедуры, подразумевающие тепловое воздействие, в том числе и все виды бань, саун, обертывания, а также массаж груди, т.к. все эти процедуры увеличивают кровоток в тканях молочной железы.



Ну и конечно, нужно быть осторожным с солнцем – загар топлесс в солярии и на пляже категорически воспрещен всем женщинам (провоцирует возможность заболевания раком молочной железы).

Негативно на состоянии молочной железы могут сказаться и различные кремы и таблетки для увеличения груди.



Не занимайтесь самопрофилактикой – не употребляйте БАДы, предварительно не посоветовавшись с врачом. Необоснованный прием любого витамина и микроэлемента может спровоцировать не только мастопатию, но и более серьезные заболевания.



Усугубить заболевание может и травма груди. Нужно выработать в себе привычку защищать грудь, например, в транспорте в час пик.

Тесное белье – тоже фактор риска. Бюстгальтер должен быть без «косточек», а джинсы – ни в коем случае не пережимать «низ», чтобы не нарушать кровообращение в малом тазу.