Если вырос зоб

Отвечает врач-эндокринолог Елена ВАСИЛЕВСКАЯ:



– Размер щитовидной железы не всегда говорит о тиреотоксикозе. Бывает так, что человек живет в местности, где в воде ощущается недостаток йода. И чтобы обеспечить организм нужным количеством этого элемента, щитовидка увеличивается в размере. При этом функции ее не меняются. Она вырабатывает гормоны в нужном количестве.

При тиреотоксикозе гормональные показатели повышены. Это определяется с помощью специального анализа. Различают легкую, среднюю и тяжелую формы заболевания. При легкой форме симптомы тиреотоксикоза выражены нерезко, частота пульса не превышает 100 ударов в минуту. При средней форме тахикардия уже составляет 120 ударов в минуту. При тяжелой форме возможны изменения внутренних органов. У такого человека блестящие выпуклые глаза, влажная кожа. Как правило, люди с этим заболеванием быстро худеют. Они легко возбудимы, слезливы, жалуются на усталость. Становятся конфликтными, легко возбуждаются. К ведущим проявлениям тиреотоксикоза относятся изменения со стороны сердечнососудистой системы: учащенный пульс (тахикардия), пульсация сосудов в области шеи, живота, усиление тонов сердца. Характерно увеличение пульсового давления. Могут появиться боли в животе, увеличение и нарушение функции печени. При осмотре врач может обратить внимание на небольшое дрожание кистей рук. При этом щитовидная железа может быть увеличена совсем ненамного. Но в таком случае надо уже принимать меры: либо лечиться с помощью антитиреоидных препаратов, которые назначит эндокринолог, либо (в запущенных случаях) делать операцию по удалению части щитовидной железы.

В любом случае, чтобы снять все вопросы, необходимо подробно обследовать ребенка у специалистов.