«Упаковка» для глаза

Отвечает замдиректора ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза» им. С. Федорова, д.м.н. Александр ДОГА.



Для предупреждения патологического роста глаза при близорукости проводят склеропластику и коллагенопластику, когда глазному яблоку делают «бандаж» из биологического материала или коллагена. Последним словом в рефракционной хирургии является применение эксимерного лазера. Его прицельная, очень точная работа на тончайшем молекулярном уровне помогает испарять микроскопически тонкие слои ткани с поверх-ности роговицы глаза без повреждений окружающих тканей. Эти операции (они называются эксимерлазерной кератэктомией) делаются на основе точных компьютерных расчетов для каждого пациента. Врач, оценивая степень близорукости или дальнозоркости пациента, уже знает, воздействие лазерным лучом какой силы и длительности потребуется для того, чтобы изменить кривизну роговицы. Таким же образом устраняются искривления роговицы при астигматизме. Широко применяются некоторые методы лазерной рефракционной хирургии, самые популярные называются LASIK и LASEK (аббревиатуры от названия «лазерный кератомилез»). При этом испарение запланированных участков ткани роговицы глаза, делающее ее более плоской, идет всего 30 секунд, а со всеми приготовлениями операция на двух глазах занимает не более десяти минут.

При высоких степенях миопии – пятнадцать–двадцать и больше диоптрий – применяется другая технология – мультифокальная фоторефрактивная кератэктомия (ФРК). Что касается эффективности восстановления зрения, если человек после операции выполняет назначенный режим, то он видит мир четко и во всем цветовом разнообразии. И очки ему больше не требуются.