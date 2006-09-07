У кого руки чешутся

Туннели в коже



– Зуд при чесотке – своеобразная аллергия на клеща, который вызывает эту болезнь. И обычно усиливается, когда человек спит (в тепле клещи развивают свою активность).

Другой важнейший признак чесотки – наличие чесоточных ходов – туннелей в коже, проделанных клещом. Правда, их можно заметить только лишь при тщательном осмотре пациента и, в первую очередь, излюбленных мест обитания клеща – это межпальцевые простран-ства, кисти, запястья, локтевые сгибы, подмышечные впадины, стопы. А также наружные половые органы и ягодицы. Кроме того, бывают нетипичные формы чесотки. Например, возможна сыпь, похожая на крапивницу, или осложненное пиодермией подобие экземы, а сам клещ при этом может скрываться на противоположной стороне тела. Нетипичная форма, собственно, и была у моей пациенткиактрисы, почему консультировавшие ее специалисты и не диагностировали чесотку.

«Туннели» под роговым слоем кожи – это результат «деятельности» самки этого паразита (ее размер составляет около 0,5 мм), которая, прорывая ходы, откладывает ежедневно по 2–3 яйца. Проходя несколько стадий развития, они превращаются в половозрелых особей. Клещи способны прожить при комнатной температуре 2–3 суток. За это время и происходит заражение другого человека. Обычно заражаются при тесном контакте, через общие предметы: одежду или постельное белье. Не случайно чесотка и возникает обычно у нескольких членов семьи. Некоторые специалисты склонны относить ее вообще к половым инфекциям.



Диагностика – залог успеха



Чтобы успешно справиться с болезнью, нужно ее правильно диагностировать. Сегодня для распознавания чесотки начинают использовать современные технологии, в частности, видеодерматоскопическую технику, которая обеспечивает многократное увеличение поля обзора. Это позволяет быстро обнаруживать специфические чесоточные ходы на разных участках кожи. Но пока таким оборудованием располагают немногие медицинские учреждения, и успех диагностики больше зависит от опыта и квалификации дерматолога.

То же самое можно сказать и о результативности терапии. С давних пор для лечения чесотки применяются серная мазь и бензилбензоат, которые ежедневно втирают во всю кожу в течение не менее пяти дней, после чего моются с мылом и меняют нательное и постельное белье, предварительно прокипяченное и проглаженное с двух сторон. Правда, препараты эти обладают токсичностью, а серная мазь еще и неприятным запахом, да и втирание по всей поверхности тела – процесс довольно трудоемкий. Поэтому на смену им приходят современные аэрозоли (для распыления по всему телу), кремы, растворы, шампуни, эмульсии. Созданы специальные препараты для обработки белья без кипячения и дезинфекции верх-ней одежды. Но применение и этих средств может оказывать побочное действие, особенно при лечении детей. Кроме того, клещи вызывают сильную аллергию или воспалительный процесс, и требуется дополнительная терапия. Так что настоятельно советую: не боритесь с чесоткой самостоятельно!