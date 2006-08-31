ТКМ в России
№ 17(17) от 31.08.2006 [«Аргументы Недели », Записала Анна Новикова ]
Китайская медицина по-прежнему остается для простых смертных ларцом за семью печатями. Многие из нас никак не могут взять в толк, каким образом по виду языка, пульсу и опросу больного можно не только поставить правильный диагноз, но и вылечить болезнь!
Об этом мы попросили рассказать Директора Института традиционной китайской медицины Федерального научного клинико-экспериментального центра традиционных методов диагностики и лечения МЗ РФ (ФНКЭЦ ТМДЛ МЗ РФ), доктора биологических наук Э.М. Наумову.
На самом деле ларчик открывается не столь уж сложно: главное – это четко прописанная схема, которой и руководствуются китайские врачи. Далее – подробно прописанные инструкции по лечению, также известные только китайским медикам. Мы же обойдемся без медицинских подробностей, речь не об этом. Вопрос вот в чем: благодаря положительным отзывам все больше людей избирают методы китайской медицины как основные для поддержания здоровья и лечения хронических заболеваний. Так почему же не создать им все условия для такого нормального и полноценного лечения? Зачем ехать так далеко в Китай (8 часов самолетом из Москвы), если можно пригласить их специалистов к нам для работы. Дешевле же обойдется.
В США, Канаде, Германии и других оплотах западной цивилизации бренд ТКМ (традиционная китайская медицина) проходит лишь постепенную адаптацию. Там она значится как «нетрадиционная» медицина. Потому что людям, затратившим лучшие годы жизни на изучение последних достижений биохимии, физиологии и клинической фармакологии, очень сложно воспринимать основы китайской медицины, в которой все достигается лишь с помощью травок, акупунктуры и массажа.
В России состояние и статус ТКМ еще более бедственный и бесправный. Лицензированных центров ТКМ здесь нет, так как для них не существует правового поля, поэтому квалифицированные китайские врачи сюда не рвутся, предпочитая более богатые и продвинутые страны. Пустующую нишу охотно заполняют разномастные шарлатаны китайского и местного разлива, редкие российские специалисты, основательно подучившиеся основам ТКМ в Китае. И еще более редкие всемирно известные китайские врачи, приезжающие лечить конкретных элитных клиентов на пару-тройку месяцев. Телемагазины и сетевики пичкают население китайскими снадобьями, не загружаясь ни эффективностью, ни безопасностью, ни даже элементарным качеством.
И только аптеки могут предложить с пяток отборных, действительно настоящих лекарственных препаратов традиционной китайской медицины, прошедших клинические исследования. Эффективных и безопасных, без особой рекламы бьющих конкурентов благодаря только одному свойству, которого не отнять: они помогают.
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