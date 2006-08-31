ТКМ в России

Китайская медицина по-прежнему остается для простых смерт­ных ларцом за семью печатями. Многие из нас никак не могут взять в толк, каким образом по виду языка, пульсу и опросу больного можно не только поставить правильный диагноз, но и вылечить болезнь!



Об этом мы попросили рассказать Директора Института традиционной китайской медицины Федерального научного клинико-экспериментального центра традиционных методов диагностики и лечения МЗ РФ ­(ФНКЭЦ ТМДЛ МЗ РФ), доктора биологических наук Э.М. Наумову.



На самом деле ларчик открывается не столь уж сложно: главное – это четко прописанная схема, которой и руководст­вуются китайские врачи. Далее – подробно прописанные инструкции по лечению, также известные только китайским медикам. Мы же обойдемся без медицинских подробностей, речь не об этом. Вопрос вот в чем: благодаря положительным отзывам все больше людей избирают методы китайской медицины как основные для поддержания здоровья и лечения хронических заболеваний. Так почему же не создать им все условия для такого нормального и полноценного лечения? Зачем ехать так далеко в Китай (8 часов самолетом из Москвы), если можно пригласить их специалистов к нам для работы. Дешевле же обойдется.

В США, Канаде, Германии и других оплотах западной цивилизации бренд ТКМ (традиционная китай­ская медицина) проходит лишь постепенную адаптацию. Там она значится как «нетрадиционная» медицина. Потому что людям, затратившим лучшие годы жизни на изучение последних достижений биохимии, физиологии и клинической фармакологии, очень сложно воспринимать основы китайской медицины, в которой все достигается лишь с помощью травок, акупунктуры и массажа.

В России состояние и статус ТКМ еще более бедственный и бесправный. Лицензированных центров ТКМ здесь нет, так как для них не существует правового поля, поэтому квалифицированные китайские врачи сюда не рвутся, предпочитая более богатые и продвинутые страны. Пустующую нишу охотно заполняют разномастные шарлатаны китайского и местного разлива, редкие российские специалисты, основательно подучившиеся основам ТКМ в Китае. И еще более редкие всемирно известные китайские врачи, приезжающие лечить конкретных элитных клиентов на пару-тройку месяцев. Телемагазины и сетевики пичкают население китайскими снадобьями, не загружаясь ни эффективностью, ни безопасностью, ни даже элементарным качеством.

И только аптеки могут предложить с пяток отборных, действительно настоящих лекарственных препаратов традиционной китайской медицины, прошедших клинические исследования. Эффективных и безопасных, без особой рекламы бьющих конкурентов благодаря только одному свойству, которого не отнять: они помогают.