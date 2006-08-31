Низкое давление

Большинство людей мается от высокого давления. И на их фоне как-то теряются те, у кого давление низкое. Некоторые врачи вообще не считают гипотонию болезнью. Но сами гипотоники с этим не согласны.



Каково это, каждый день просыпаться с ощущением, как будто на тебе воду возили? Вялость, сонливость, замедленность. А еще – головокружение и даже обмороки…. Все это – признаки гипотонии.

Специалисты НИИ кардиологии им. Мясникова считают, что хотя от гипотонии не умирают (как от гипертонии), но страдания у гипотоников – самые настоящие. Кардиологи давно и эффективно борются с высоким давлением, но так же эффективно бороться с пониженным медицинская наука пока не научилась.



Откуда что берется



О пониженном давлении обычно говорят, когда верхнее давление ниже 105 мм ртутного столба. А нижнее ниже 65 мм. Гипотония может возникнуть даже у очень молодых людей в период интенсивных физических и умственных нагрузок. Например, во время экзаменов. Но стоит жизни вернуться в нормальное русло – давление тоже нормализуется. Такое положение дел врачи не называют гипотонией. А вот если давление постоянно 100/60 и ниже, и усталость, раздражительность, повышенная чувствительность к жаре и холоду ощущаются все время, тут уже можно говорить о патологической гипотонии.

Специалисты расходятся во мнении, откуда берется гипотония. Говорят о генетической предрасположенности к снижению тонуса кровеносных сосудов. Существует даже такое понятие, как «семьи со слабыми сосудами». Чтобы выявить причину понижения давления, приходится обследоваться. Очень часто гипотония сопутствует анемии, которая сопровождает обычно женщин. У мужчин гипотония встречается значительно реже.



Правила поведения



Чашка кофе с утра повышает артериальное давление на 15 мм ртутного столба. Это происходит уже через 15 минут. Но некоторые кардиологи считают, что на самом деле кофе тут ни при чем. Чашка кофе – это просто ритуал, и эффект от него скорее психологический. Так или иначе, но кружка крепкого кофе гипотонику не повредит. Только вот пить кофе лучше все-таки с бутербродом.

У некоторых при сниженном давлении болит голова. Чтобы этого избежать, соблюдайте следующие правила:

– обеспечьте полноценный отдых ночью – спите не менее 8 часов;

– спите на высоком изголовье;

– не вскакивайте с постели. День надо начинать с медленного темпа, разгоняясь постепенно, а не с места в карьер.

Помимо кофе весьма эффективны настойки из растений адаптогенов, обладающие общеукрепляющим и тонизирующим действием. Это женьшень, китайский лимонник, заманиха, радиола розовая (золотой корень), элеутерококк. Принимают каплями (женьшень и лимонник по 25 капель, заманиху – по 40 капель три раза в день). Можно использовать отвары зверобоя, татарника.

Но знайте, у каждого человека гипотония проявляется по-своему. Так же индивидуально следует подходить и к выбору препаратов. Если вы в течение двух недель пьете настойку, а толку нет, значит, препарат надо сменить. Но лучше не экспериментировать, а посоветоваться с врачом.

Помните! Самые крутые гипотоники со временем могут стать самыми крутыми гипертониками. Чтобы этого не случилось, изо всех сил старайтесь поддерживать свое давление в норме, т.е. 120/70.