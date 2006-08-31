Вошь – насекомое вредное
№ 17(17) от 31.08.2006 [«Аргументы Недели », Записала Валентина Ефимова ]
Под определение педикулеза подпадают три вида вшей, способных жить на теле человека: волосяная, лобковая и платяная. Направленность их «деятельности» отражают сами эти названия. Наиболее распространенная разновидность – это волосяной кровосос. О заражении им говорит сильный зуд в разных местах головы. Вшей можно увидеть даже невооруженным глазом. Вошь с помощью особых когостков прикрепляется к волосам поближе к коже головы. Самка за ночь откладывает в среднем 8 яиц (гнид) овальной формы, приклеивая их одно за другим к основанию отдельных волос особым хитиновым веществом. В течение 1–2 недель гниды превращаются в молодые особи (нимфы), которые способны откладывать яйца уже через 10 дней. Прочно прикрепленные к волосам пустые оболочки белого цвета, из которых вылупились нимфы, можно легко увидеть на свету. Укусы вшей причиняют человеку мучительный зуд, побуждающий его немедленно расчесывать раздраженное место. В результате возникают гнойничковые заболевания, а нередко и экземы.
Заиметь вошь просто
Заражение происходит через предметы обихода – одежду, расчески, полотенца, постельное белье. Значит, заиметь эту болезнь очень просто, и никто не застрахован от нее, так же, как и от простуды. Вшей можно подцепить, переночевав в поезде на плохо продезинфицированном железнодорожном постельном белье, их может привезти ваш ребенок из летнего лагеря отдыха и даже из детсада или школы. Не исключена возможность заразиться вшами в бане, бассейне. Так что не стоит стыдиться и впадать в отчаяние, если у вас в семье приключилась такая неприятность. Тем более что распространенность педикулеза является не только российской проблемой – сегодня, к примеру, Американская академия педиатрии очень озабочена проблемой вшивости в детских учреждениях страны. Лечение педикулеза – довольно трудоемкое дело. Простым мытьем головы не отделаешься.
Приступая к уничтожению
Продезинфицируйте или выбросьте расчески, щетки, шляпы, шарфы и другие личные вещи, которые имели непосредственный контакт с волосами. Сегодня на рынке представлено немало педикулицидных препаратов, но они, увы, не дают желаемого эффекта, так как за последние десятилетия вши выработали устойчивую резистентность к применяемым токсинам. В итоге самым эффективным на сегодняшний день является механический способ выведения - вычесывание вшей и гнид специальным медицинским гребнем, например гребнем Антив.
Также расскажу о традиционных методах борьбы. Обычно волосы смачивают масляно-керосиновой смесью либо водно-мыльной эмульсией, или применяют крем бензилбензоата, слегка втирая его в кожу головы и волосы. Затем на 12–15 часов накладывают повязку с вощеной бумагой. После этого голову моют горячей водой с мылом и расчесывают гребешком, на зубья которого начесана вата, смоченная в подогретом столовом уксусе. Процедуру повторяют 2–3 дня подряд. Очень важно удалить гниды, так как при действии даже наилучшего педикулоцида, который убивает ползающих вшей, до трети их яиц, находящихся в герметичной хитиновой оболочке, выживают. Собирать и вычесывать вши и гниды нужно ежедневно, используя густую расческу и намочив волосы. Увлажнение замедляет движение вшей, и тогда их легче настигнуть. Применение с этой целью различных жирных веществ (к примеру, майонеза) еще более эффективно, так как масла буквально удушают вошь. Тем не менее для надежности через неделю лечение необходимо повторить.
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