«Райский плод» от тоски и тревог

ПОПРОБУЙТЕ сейчас, в сезон дынь, проводить хотя бы два дня в неделю «дынную разгрузку», съедая ежедневно по полтора - два килограмма плода, то есть по 200-300 г за один прием (это 2-3 кусочка спелой дыни средней величины). В принципе, даже полкилограмма в день уже помогают стимулировать работу организма. Особо ценно присутствие в дыне фолиевой кислоты, которая играет важную роль в синтезе нуклеиновых кислот, стимулирует функцию костного мозга. Считается, что взрослый человек ежедневно должен получать с пищей не менее 200 мкг фолиевой кислоты, что обеспечивается употреблением 150 г мякоти спелой дыни. (Беременным женщинам рекомендуется потреблять фолиевой кислоты вдвое больше - это помогает избежать дефектов развития плода.) Но только не совмещайте дыню с употреблением каких-либо других продуктов! Ешьте ее не на десерт, а лишь за два часа до приема другой пищи или по прошествии двух часов после этого.

Что касается способа употребления, то есть любители готовить из дыни варенье, цукаты, мармелады и даже мед. В иных странах ее употребляют даже маринованной (например, в Италии). Но следует знать, что некоторые ценные вещества дыни разрушаются при тепловой обработке. То же самое происходит и при хранении разрезанного плода, особенно если его оставляют на свету. Так что лучше есть дыню в свежем виде, наслаждаясь этим даром земли и небес.

Дынный аргумент

В МЯКОТИ дыни содержатся глюкоза, фруктоза и сахароза, а еще витамины группы В, минеральные соли калия, магния, железа, кальция, селена. В дыне, помимо прочего, содержится редкий микроэлемент - германий. Именно поэтому в народной медицине дыню применяли при лечении душевнобольных - она обладает высоким тонизирующим действием. Потому и полезна людям, страдающим от тоски, меланхолии, депрессии, головных болей, а также истощенным и слабым.