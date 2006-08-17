Грибное царство

Условно опасные

ПОМИМО ядовитых грибов (мухомор, бледная поганка), даже самые съедобные грибы при определенных условиях становятся опасными - под воздействием внешних обстоятельств они поменяют свой состав. Внешне же выглядят такими же привлекательными, как и прежде.

По степени опасности грибы разделяют на:

- условно опасные, которые могут стать токсичными, - белый гриб, боровик, подосиновик, подберезовик, масленок, моховик, рыжик, шампиньон полевой и лесной, лисички, опенок;

- опасные грибы, содержащие легко удаляемые токсические вещества: грузди, подгрузди, мокруха, рядовка;

- повышенной опасности (при готовке обязательно двукратное отваривание и кипячение не менее 20 мин.): волнушка, чернушка, валуй, сыроежка, сморчок обыкновенный.

Желательно вообще не собирать первые грибы, а дать им спокойно «умереть» на месте. Первые грибы - самые ярые накопители токсинов.

Наконец вы добрались до грибов! Не ленитесь - промойте их как следует и начните внимательно сортировать. Незнакомые - тут же выбрасывайте. Сомнительные - тоже.

Не покупайте грибы в целлофановых пакетах - там трудно отличить хороший гриб от поганки.

Удар по почкам и селезенке



ПЕРВЫЕ признаки отравления: резкие боли в области живота, рвота, понос при невысокой температуре, ухудшение зрения, галлюцинации, иногда судороги. Симптомы появляются через 5-7 ч. после того, как съедены грибы, так что делать промывание желудка уже поздно. Помощь при отравлении грибами специфична, оказать ее может только профессионал. Обращаться к врачам нужно в максимально короткий срок. Чем быстрее пострадавший окажется в больнице, тем благоприятней исход.

Отравление грибами никогда не проходит само по себе. Так что не теряйте времени. Не лечитесь сами. Оказав первую помощь, вызывайте скорую.

Первая помощь при отравлении грибами

ВЫЗОВИТЕ скорую помощь, а пока она до вас добирается, стоит предпринять следующее:

- уложите больного в постель и дайте немного теплого чая;

- после первой рвоты размешайте в воде активированный уголь и дайте его выпить пострадавшему;

- после второй рвоты снова напоите, а затем дайте слабый раствор марганцовки;

- после третьей рвоты разведите и дайте выпить календулу;

- при неукротимой рвоте положите теплую грелку на желудок.

Таким образом вы будете восстанавливать у больного потерю жидкости в организме.

Аргумент специалистов

ГРИБЫ можно есть только здоровым людям. И хотя они считаются исконно русской пищей, токсикологи считают, что еда эта очень тяжелая, которая трудно усваивается. Поэтому грибы необходимо исключить из рациона детей как минимум до 7-летнего возраста, пожилых людей, а также страдающих какими-либо заболеваниями пищеварительного тракта, почек и печени. Кстати, сами вы уверены, что в состоянии переварить грибное изобилие?