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Слабое место

№ 14(14) от 10.08.2006 [«Аргументы Недели », Ирина САВЧЕНКО ]

Слабое место

ВО МНОГОМ виновата анатомия, но чаще всего - мы сами», - так считает врач-уролог высшей категории Максим Рогаленко.

Мочевой пузырь и его самое распространенное заболевание - цистит - у многих женщин, что называется, слабое место.

Женское заболевание

ЭТО объясняется анатомическим строением - короткая уретра, близкое расположение к ней промежности и, как следствие, - большое количество микробов, которые могут проникнуть в организм восходящим путем. Чаще всего воспаление в мочевом пузыре вызывает банальная кишечная флора. Многие считают цистит не слишком серьезным заболеванием и обращаются к врачу, когда уж совсем припрет. Но цистит - коварное заболевание. И если его не лечить, то инфекция распространяется на почки.

С чего начать?

С ОБЩЕГО анализа мочи. Но хорошо бы сделать и бактериологический анализ мочи, чтобы определить возбудителя (к сожалению, не во всех поликлиниках есть такая возможность).

Лечение начинается с предложения перейти на диету: исключается алкоголь, все острое, соленое, маринованное. Врач предложит почаще ходить в туалет. И - половой покой.

Антибактериальная терапия - урологи назначают антибиотики широкого спектра действия, преимущест­венно выводящиеся с мочой и нетоксичные для почек. Облегчение наступит уже через несколько дней, но это не значит, что можно прекращать лечение. Лечиться придется, пока анализ мочи не покажет, что все в норме. Некоторые пациенты приходят на прием с убеждением, что можно обойтись и без лекарств - просто попить отвары из травок, и все пройдет. В некоторых случаях это действительно помогает, но далеко не всегда. К сожалению, уничтожить патогенную флору травки не в состоянии, приходится применять нечто «покрепче». Но траволечение обычно является необходимым компонентом, как и различные тепловые процедуры, например, теплая (сидячая) ванна.

Тепло плюс гигиена

ЕСЛИ как следует взяться за цистит, исполнять все назначения, то лечение продлится всего десять дней. Если его запустить, то начнется постепенный, но неуклонный переход в хронику. Тогда мочевой пузырь превращается в постоянное слабое место. Чтобы все эти неприятности вас миновали, достаточно следовать некоторым правилам:

1. Не терпите слишком долго! Пузырь этого не любит.

2. Не переохлаждайтесь.

3. Своевременно лечите все сопутствующие (особенно гинекологические) заболевания.

4. Постоянная и правильная гигиена - залог здоровья неж­ного пузыря.

Словом, нужно все-таки помнить о своем пузыре, тогда он не будет напоминать о себе болью. А только «по нужде».

Что это такое?

ЦИСТИТ - это воспаление слизистой стенки мочевого пузыря.

Симптомы заболевания: частое и болезненное мочеиспускание, с помутнением мочи, в некоторых случаях - с кровью.

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