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Арбузом ударим по шлакам

№ 14(14) от 10.08.2006 [«Аргументы Недели », Валентина ЕФИМОВА ]

Арбузом ударим по шлакам
Вкуснятины много не бывает, фото С. ХАЛЬЗОВА

Совместим приятное с полезным

В МЕДИЦИНЕ испокон веков применяли метод очищения почек и мочевых путей от камней и песка с помощью арбуза.

Все дело в сильных мочегонных свойствах арбуза (в нем не менее 80% воды) и щелочных соединениях. Последние не дают выпадающим в моче калийным, уратным, оксалатным и прочим солям формироваться в песок или камни. А форсированный арбузом диурез, хорошо промывающий мочевые пути, выводит эти соли и излишки мочевой кислоты.

Но мочегонными свойствами ценность арбуза не ограничивается.

Дефицит магния, необходимого для поддержания сердечно-сосудистой системы, особенно ощущается в жару, потому что он быстро выводится с потом и большим количеством потребляемой жидкости. Арбуз магний восполняет - вот почему так приятно съесть ломтик мякоти в знойный день, что особенно полезно сердечникам, гипертоникам, больным атеро­склерозом. Арбузный сок по своей структуре - та же «живая» вода, которая находится в клетках нашего организма и регулирует кислотно-щелочное равновесие. Это чрезвычайно важно при нарушении водно-солевого обмена у больных нефритом и гломерулонефритом. Да и не только: комплекс содержащихся в мякоти жизненно важных веществ делает ее полезной при артритах, подагре, гастритах, колитах, циститах, камнях в желчном пузыре и прочих недугах.

Как правильно провести лечение арбузом?

РЕКОМЕНДАЦИИ специалистов: в сезон арбузов есть их как можно больше, до 2 кг в день. Поскольку это может занять время и место другой пищи, то можно попробовать и вовсе перейти на недельку-другую на чисто арбузную диету для очищения почек и всего организма от шлаков. Технология здесь очень проста - на зав­трак и обед (по поводу ужина будет особое уточнение) есть арбуз. Если уж совсем будет сосать под ложечкой, то можно есть его с черным хлебом. (Хотя у кого нездоров кишечник, такое сочетание может вызвать вздутие, поэтому им арбузные порции нужно наращивать постепенно, прислушиваясь к ощущениям организма).

Самое интересное происходит в период с 17 до 19 ч., когда наступает пик активности почек, поэтому нужно помочь им следующим образом. В обозначенное время, лучше пораньше, сесть в теплую ванну, поставив перед собой поднос с арбузом, и потреблять его на ужин, продолжая расслабляться в воде после окончания трапезы в течение еще 40-60 минут. Тепло в сочетании с мочегонными свойствами арбуза будет стимулировать выведение продуктов обмена, и песок и прочие шлаки ринутся из вас водопадом. Конечно, как ни привлекательна эта процедура, проводить ее желательно в отпуске. Отрешившись от дел, а еще лучше - и от своих ближних. Удалившись куда-нибудь на дачу с ванной и обязательно - с туалетом, ибо большая часть вашего времени будет посвящена освобождению мочевого пузыря.

Ягодный аргумент

В МЯКОТИ арбуза содержатся калий, кальций, железо, не говоря уж о большом количестве глюкозы, фруктозы, витаминов, клетчатки и даже белков. Он лидер среди ягод, фруктов и овощей по содержанию магния.

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