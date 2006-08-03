Кукиш в сапоге

«Гуляющие» пальцы

ЭТА болезнь известна в медицине как вальгусный, или отведенный палец.

Первые два пальца стопы начинают как бы «гулять», причем большой стремится подбежать к мизинцу, а второй чаще прыгает на него и смещается внутрь. Эта «гульба» начинается медленно, в любом возрасте, нередко в молодости. Сначала появляется небольшое увеличение основания большого пальца по внутренней поверхности стопы. Ось пальца начинает свой разбег. Припухлость растет и подталкивает палец наружу.

Мы давно уже знаем механизмы пальцевых смещений. Знаем, как это происходит. Но пока не можем однозначно ответить, какова же причина разрастания кости, на которой «сидит» большой палец. Это и наследственные (генетические) предпосылки, и нарушения обмена веществ, и сосудистые заболевания с уменьшением кровообращения костей стопы. Тяжелая физическая работа, тесная обувь и высокий каблук. Все эти причины и способствуют формированию «халлюс вальгус». А если говорить честно, главных причин этого заболевания мы пока не знаем, хотя встречается оно у 40% людей.

Ясно одно: чем раньше начать лечение (в частности, оперативное), тем лучше.

Некоторые предлагают ампутацию

НЕКОТОРЫМ больным даже рекомендуют... ампутацию второго пальца. Ведь он мешает: «наплывает» на первый, принимает поперечное положение, не гнется, болит и торчит вверх. Плюс мозоли. Но при удалении болезнь только усугубляется.

Операции могут быть просты - на ранних стадиях болезни - и сложны - в запущенных случаях. Мы стремимся скорректировать, выправить стопу. Но нередко вынуждены применять и специальные повязки, металлические фиксаторы и даже гипс.

К сожалению, хирурги в поликлиниках таких операций, как правило, не делают, а хирурги травматологических стационаров слишком перегружены. Вот и отправляют больных с наружным смещением большого пальца домой - делать ванночки, хотя большинству из них прямо показана операция! Чтобы пальцы ног больше никогда не показывали наглый кукиш своему владельцу.