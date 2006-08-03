Почему болит животик?

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ДИЗЕНТЕРИЯ, сальмонеллез, эшерихиоз, кампилобактериоз. Все это названия кишечных инфекционных заболеваний, которые с ростом температуры растут и прекрасно размножаются в самых обычных продуктах и... животах.

Дизентерию можно подхватить, попив парного некипяченого молока, поев творога, который некоторое время полежал в тепле, сметану и прочие вкусности. А также плохо промытые овощи и фрукты (их нужно мыть кипяченой водой).

Кампилобактериозом можно заболеть, попив парного козьего или коровьего молока (возбудитель живет в кишечнике животных). Даже если вы лично знакомы с козой, коровой и хозяевами скотины, молоко все-таки необходимо кипятить.

Эшерихиозом обычно страдают любители подъедать вздувшиеся кисломолочные продукты - йогурты, кефиры, сметану и т.п. Стоит упаковке с йогуртом чуть-чуть вздуться, ее нужно сразу же определить в помойку, а не доедать из экономии. Чтобы добро не пропадало, не закупайте продукты впрок!

Сальмонеллез (его возбудителей на сегодня насчитывается более полутора тысяч!) может возникнуть от употребления любых продуктов. Но особенно активно бактерии размножаются в яйцах, курином мясе, тортах и всевозможных кремах. Что касается кремов, тортов, пирожных - на лето о них стоит забыть.

Теперь о яйцах. Прежде чем начать что-либо готовить из яиц, промойте скорлупу под проточной водой. Вся хитрость в том, что бактерии хотя и любят тепло, но погибают при хорошей термической обработке. Так что никаких яичниц-глазуний. Омлет тоже должен быть как следует прожарен.



Холера: Чаще всего заражение происходит через водоемы - они могут быть заражены кишечной инфекцией, особенно если вода в них не проточная. Именно поэтому врачи выдают предписания не купаться в тех или иных водоемах. Но кто их слушает?..

Признаки кишечной инфекции:

РВОТА, понос, боли в животе, обложенность языка, бледность, вялость, отказ от еды, температура. Бактерии, попадая в кровь, выделяют токсины, поэтому есть не хочется. При рвоте часто возникает жажда, что говорит об обезвоживании организма, и дети быстро теряют вес. Вместе с водой уходит такой необходимый для работы организма калий. Особенно страдают почки.

Авось пронесет!

В ОБЩЕМ-ТО, по-человечески понятно нежелание родителей или дедушек-бабушек при наличии некоторых симптомов у ребенка тут же бросаться в поликлинику (до которой еще добраться нужно). Многие рассуждают так - авось пронесет! И проносит! Еще как. Причем все происходит очень быстро: утром «всего лишь» пару раз была рвота, а к вечеру ребенок может оказаться уже в коме. Не сидите сложа руки и не надейтесь на русский «авось»!

Промедление грозит серьезными осложнениями. Их при кишечных инфекциях немало: аппендицит, проблемы с нервной системой (кома, отек мозга), сердца (кардиогенный шок), почечная недостаточность. Это не для запугивания, а чтобы подчеркнуть - кишечные инфекции требуют особого внимания. Эффективность лечения зависит от вовремя и правильно установленного диагноза и от первой доврачебной помощи.

Детям старшего возраста можно промыть желудок дома. Нужно выпаивать ребенка глюкозно-солевым раствором (Регидрон), растворив 1 пакетик в 1 л воды. Дать Смекту, Энтерос-гель или Фильтрум (сорбент). Все эти средства обязательно должны быть в «аптечке на выезде». Они защитят кишечник от токсинов. Затем необходима диета - ребенок должен получать питание дробно, небольшими дозами через короткие промежутки времени. Предпочтительно рисовая каша на воде. Компоты из сухофруктов и вегетарианские супы. Водно-чайные паузы исключаются - дети от них слабеют. Старшим можно дать сухарики и компот из черники.

С малышом нужно немедленно отправиться к врачу!