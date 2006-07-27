Если вырос ноготок…

ТЕРЯЮСЬ каждый раз, когда нужно постричь сыну-трехлетке ногти. Просто скандал до небес и дикие вопли. Он уверяет, что ему «больно их стричь». Неужели такое возможно?

Н. Медведкова, Саратовская область

Если вы делаете это неправильно, то вполне возможно, что ребенку больно. Возьмите за правило подстригать ногти после душа или ванны, маленькими маникюрными ножницами. Специально приобретите их для ребенка и время от времени протирайте спиртом. Учтите - у детей ногти растут гораздо быстрее, чем у взрослых, так что чаще проверяйте руки сына.

Не старайтесь коротко обстричь уголки, добиться миндалевидной формы ногтя, как это делают взрослые. Лучше обрезать ноготки вровень с краем ногтевого ложа: так вы не пораните кожу. Если все-таки случайно задели околоногтевой валик, обязательно продезинфицируйте ранку раст­вором йода или смажьте мазью, а потом несколько дней понаблюдайте - нет ли на этом месте воспаления.

При неправильном уходе образуются заусенцы, припухания, очажки гнойного воспаления. Все это может привести к самым различным заболеваниям. Это случается, если при стрижке ногтей пользовались не слишком чистыми ножницами. Другая беда - отслаивание части ногтя, то есть образование заусенца, сопровождающееся отеком околоногтевого валика, пульсирующей болью, может даже появиться гной под ногтевой пластинкой. Это панариций. Он может развиться и без заусенца, когда просто поранили кожу около ногтя и в ранку попала инфекция. Палец распухает, «дергает», становится горячим, кожа багровеет.

Помощь. Очень помогают горячие солевые ванночки: на один литр теплой воды 5-7 столовых ложек соли, лучше крупного помола или морской. Раствор доведите до кипения, охладите так, чтобы он не обжигал руку, и опустите больной палец ребенка в миску или кастрюльку с этим раствором на 15 минут. Когда раствор остынет до комнатной температуры, процедуру можно повторить.

Или устройте «большую стирку» для ногтей. Возьмите моющиеся игрушки и положите все в тазик с детским мылом (предварительно натрите его на терке). Пусть ребенок возится с водой, а заодно и продезинфицирует руки. После 2-3 таких «стирок» отек ногтевого валика, как правило, исчезает, а кожа становится мягкой и чистой.

Внимание! Если воспаления ногтя (панариций) повторяются часто - обратитесь к специалисту, чтобы не пропустить более серьезное заболевание, например, сахарный диабет.