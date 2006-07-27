Прыжок сломя голову

ИСТОРИЯ. На пляже молодой человек решил продемонстрировать девушкам свое умение красиво нырять. Хотелось пофорсить. Не зная, что называется, брода, полез в воду, вернее, сразу же нырнул, головой вниз. Но, к несчастью, резко ударился головой об обмелевшее дно и потерял сознание. Друзья бросились вытаскивать его из воды и спасали парня, как могли: на берегу его сильно трясли, переворачивали и так и эдак, пытаясь вытолкнуть попавшую в легкие воду. Словом, по их представлениям, оказывали первую помощь. И когда, наконец, через пять часов молодой человек в бессознательном состоянии был доставлен к нам, обнаружилось, что у него серьезно повреждены важные структуры спинного мозга и парализована вся нижняя часть тела. Несмотря на срочно проведенную операцию, парень, увы, остался инвалидом.

К слову сказать, и прыжки «солдатиком» не менее опасны: они приводят к переломам 12-го грудного или 1-го поясничного позвонка (то есть от удара не выдерживает место естественного изгиба, там, где грудной кифоз переходит в поясничный лордоз) или к перелому пяток.

Опасны и водные лыжи. При падении с водных лыж вода мощно ударяет тело, словно громадная натянутая и отпущенная резинка, что тоже ведет к серьезным травмам позвоночника.

Как правильно оказать помощь на воде: аккуратно возьмите пострадавшего за руки, положите их себе на спину, стараясь, чтобы голова не двигалась, и осторожно плывите с ним. На суше так же осторожно положите на что-нибудь твердое. Желательно, чтобы голова не моталась, постарайтесь ее зафиксировать (таким образом вы убережете шейные позвонки) и так же аккуратно, без тряски, транспортируйте. Естественно, нужно сразу же вызвать скорую.

Мотоциклы - это круто. У мотоциклистов, которые при аварии, как правило, падают на плечи и лопатки, в результате резкой и сильной группировки позвоночника таз буквально сгибается, и возникает перелом грудного отдела позвоночника. Это наиболее тяжелое повреждение, потому что сразу же приводит к нарушению функций дыхательных органов.

Признаки травмы. Можно ли, не будучи врачом, распознать, получил ли пострадавший в аварии или при неудачном прыжке травму позвоночника и спинного мозга?

Когда повреждаются жизненно важные мозговые структуры, у человека нарушаются двигательные функции - в зависимости от места травмы он не может шевельнуть рукой или ногой и даже не чувствует свои конечности. Выключаются функции внутренних органов - дыхательных, пищеварительных, мочеполовых.

Если спинной мозг при травме не задет, пострадавший может отказываться от медицинской помощи, вставать, пытаться идти сам. Такая поспешность опасна: в состоянии аффекта человек неадекватно оценивает свое состояние и пропускает какие-то малозаметные симптомы, указывающие на наличие травмы. И тогда при первом же резком движении сдвинутый с места позвонок или его осколок может травмировать спинной мозг.

Помощь: при травме в результате падения, удара, даже если нет никакого дискомфорта, обязательно для страховки необходимо сделать рентгеновский снимок. При боли в спине, головной боли обследование следует пройти как можно быстрее. Ни в коем случае не следует прибегать к помощи мануального терапевта - приемами жесткой коррекции можно нарушить целостность травмированного позвонка.