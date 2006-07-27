//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Здоровье

Прыжок сломя голову

А также: грудину, позвоночник и даже пятки

№ 12(12) от 27.07.2006 [«Аргументы Недели », Валентина Ефимова ]

Прыжок сломя голову
Такой прыжок в неизвестность может обернуться травмой, как у мотоциклистов, фото С. ЯРАЕВА

ИСТОРИЯ. На пляже молодой человек решил продемонстрировать девушкам свое умение красиво нырять. Хотелось пофорсить. Не зная, что называется, брода, полез в воду, вернее, сразу же нырнул, головой вниз. Но, к несчастью, резко ударился головой об обмелевшее дно и потерял сознание. Друзья бросились вытаскивать его из воды и спасали парня, как могли: на берегу его сильно трясли, переворачивали и так и эдак, пытаясь вытолкнуть попавшую в легкие воду. Словом, по их представлениям, оказывали первую помощь. И когда, наконец, через пять часов молодой человек в бессознательном состоянии был доставлен к нам, обнаружилось, что у него серьезно повреждены важные структуры спинного мозга и парализована вся нижняя часть тела. Несмотря на срочно проведенную операцию, парень, увы, остался инвалидом.

К слову сказать, и прыжки «солдатиком» не менее опасны: они приводят к переломам 12-го грудного или 1-го поясничного позвонка (то есть от удара не выдерживает место естественного изгиба, там, где грудной кифоз переходит в поясничный лордоз) или к перелому пяток.

Опасны и водные лыжи. При падении с водных лыж вода мощно ударяет тело, словно громадная натянутая и отпущенная резинка, что тоже ведет к серьезным травмам позвоночника.

Как правильно оказать помощь на воде: аккуратно возьмите пострадавшего за руки, положите их себе на спину, стараясь, чтобы голова не двигалась, и осторожно плывите с ним. На суше так же осторожно положите на что-нибудь твердое. Желательно, чтобы голова не моталась, постарайтесь ее зафиксировать (таким образом вы убережете шейные позвонки) и так же аккуратно, без тряски, транспортируйте. Естественно, нужно сразу же вызвать скорую.

Мотоциклы - это круто. У мотоциклистов, которые при аварии, как правило, падают на плечи и лопатки, в результате резкой и сильной группировки позвоночника таз буквально сгибается, и возникает перелом грудного отдела позвоночника. Это наиболее тяжелое повреждение, потому что сразу же приводит к нарушению функций дыхательных органов.

Признаки травмы. Можно ли, не будучи врачом, распознать, получил ли пострадавший в аварии или при неудачном прыжке травму позвоночника и спинного мозга?

Когда повреждаются жизненно важные мозговые структуры, у человека нарушаются двигательные функции - в зависимости от места травмы он не может шевельнуть рукой или ногой и даже не чувствует свои конечности. Выключаются функции внутренних органов - дыхательных, пищеварительных, мочеполовых.

Если спинной мозг при травме не задет, пострадавший может отказываться от медицинской помощи, вставать, пытаться идти сам. Такая поспешность опасна: в состоянии аффекта человек неадекватно оценивает свое состояние и пропускает какие-то малозаметные симптомы, указывающие на наличие травмы. И тогда при первом же резком движении сдвинутый с места позвонок или его осколок может травмировать спинной мозг.

Помощь: при травме в результате падения, удара, даже если нет никакого дискомфорта, обязательно для страховки необходимо сделать рентгеновский снимок. При боли в спине, головной боли обследование следует пройти как можно быстрее. Ни в коем случае не следует прибегать к помощи мануального терапевта - приемами жесткой коррекции можно нарушить целостность травмированного позвонка.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Даже если между Бутиной и ним что-то было, зачем об этом рассказывать?»

«Даже если между Бутиной и ним что-то было, зачем об этом рассказывать?»

Мультимиллионер из США Патрик Берн сообщил, что под контролем ФБР состоял в сексуальных отношениях с россиянкой Марией Бутиной. О «медовой ловушке наоборот» размышляет вице-президент РСПП Давид ЯКОБАШВИЛИ.

//Политика

В МИД РФ сообщили о готовности разместить запрещенные ДРСМД ракеты рядом с США

В МИД РФ сообщили о готовности разместить запрещенные ДРСМД ракеты рядом с США

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о возможном размещении Россией запрещённых ДРСМД ракет в ответ на аналогичные действия Вашингтона ближе к США с аналогичным подлетным временем.

//Политика

Болтон подтвердил выход США из ДРСМД

Болтон подтвердил выход США из ДРСМД

Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон в среду подтвердил, что США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Происшествия

Путин поручил Минобороны привлечь военных к тушению пожаров

Путин поручил Минобороны привлечь военных к тушению пожаров

Президент РФ Владимир Путин поручил министерству обороны принять участие в тушении лесных пожаров. Отмечается, что ведомство направит в Красноярский край десять самолетов Ил-76 и десять вертолетов военно-транспортной авиации.

//Общество

Ещё тот Гусь

Ещё тот Гусь

Как стало известно «Аргументам недели», ряд офшорных кинокомпаний Владимира Гусинского, занятых выпуском криминальных сериалов для НТВ и РТР, оказались под угрозой банкротства. А сам медиамагнат рискует оказаться на скамье подсудимых по делу о даче ложных показаний в Лондонском суде.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Заместитель министра юстиции РФ может стать куратором российской адвокатуры

Заместитель министра юстиции РФ может стать куратором российской адвокатуры

В Правительстве Российской Федерации изучается вопрос о создании Федерального бюро по делам адвокатуры. Этот новый орган исполнительной власти в статусе федеральной службы, возможно, будет подчинен непосредственно федеральному Правительству.

//Общество

Режиссёр Алексей Франдетти: Молодёжь накрывает синдром Питера Пена

Режиссёр Алексей Франдетти: Молодёжь накрывает синдром Питера Пена

В сентябре в Большом театре пройдет премьера оперы Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» в постановке Алексея Франдетти. Корреспондент «АН» узнал, что же такое синдром Питера Пена, почему, чтобы стать режиссером нужно сломать ногу и чем грозит отказ пойти в театр с женой.

//Общество

Нонна Гришаева считает, что потушить пожары в Сибири поможет только чтение молитв

Нонна Гришаева считает, что потушить пожары в Сибири поможет только чтение молитв

В соцсетях актриса Нонна Гришаева сообщила православным, что в течение двух недель по всей стране утром и вечером будут читать акафист Пресвятой Богородице перед иконой «Неопалимая Купина». «Если мы не вымолим Россию, то кто за нас это сделает?!» — считает Гришаева.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Чем русские отличаются от англосаксов?

Чем русские отличаются от англосаксов?

Кто мы и откуда пришли на эту землю? Сколько правды в утверждении, что, «поскребя» русского, обязательно увидишь татарина и что русские, как и англосаксы, произошли от одного южносибирского народа. Об этом главреду «АН» Андрею УГЛАНОВУ рассказывает автор научной теории миграции человеческих рас и ДНК-генеалогии российско-американский биохимик Анатолий КЛЁСОВ.

//Политика

США требуют от Украины отдать землю

США требуют от Украины отдать землю

Не успел Володимир Зеленський порадоваться своей победе на парламентских выборах, как американцы предъявили ему список требований. Теперь, когда у Незалежной появился очередной «шанс стабилизировать страну и гарантировать её независимость от России», пора выполнять требования МВФ.

//Новости СМИ2

//Политика

Англия мечтает навредить России и Китаю

Англия мечтает навредить России и Китаю

Великобритания озабочена сближением России и Китая. Лондонские аналитики пытаются выработать выгодную для Запада стратегию поведения: попытаться убедить Москву в том, что, отдаляясь от Запада, она вредит сама себе, т. к. попадает в зависимость от Пекина.

//Политика

Турки готовы покупать российские авиалайнеры, но их нет

Турки готовы покупать российские авиалайнеры, но их нет

Несмотря на угрозы о введении санкций против Турции из-за покупки ПВО С-400, президент Трамп медлит. США очень хотят наказать Анкару за покупку русского оружия, но понимают, что санкции будут эффективны, если приведут к расколу турецкого общества и отстранению Эрдогана от власти.

//Политика

Кого берут в обоз

Кого берут в обоз

Это выражение относится к кандидатам в губернаторы на предстоящих в сентябре выборах. Тех, кто реально должен победить конкурентов и пользуется поддержкой Кремля. Сегодня это самая трудная задача для Администрации президента – помочь выиграть кандидатам в губернаторы, которым доверяют. В АП проходят регулярные совещания.

//Общество

Азбука Морзе русского рока

Азбука Морзе русского рока

Нобелевская премия по литературе, присуждённая Бобу Дилану в 2016 г., стала международным признанием рок-поэзии. Однако ещё раньше, в конце 90-х – в России начали проводить конференции, посвящённые этой форме литературы. У истоков стоял Юрий ДОМАНСКИЙ – ныне доктор филологических наук

//Общество

МАКС-2019 – в обнимку с Китаем, с прицелом на Турцию

МАКС-2019 – в обнимку с Китаем, с прицелом на Турцию

Международный авиационно-космический салон (МАКС) в этом году может стать ареной интересных событий. Во-первых, новый, куда более высокий уровень участия Китая – КНР выступает в качестве страны-партнёра. Во-вторых, наконец на статической стоянке и в полёте широкой публике покажут МС-21

//Общество

Лесные пожары можно было предотвратить

Лесные пожары можно было предотвратить

В Институте вычислительных технологий (ИВТ) СО РАН рассказали о наработках сибирских учёных, которые позволяют отслеживать лесопожарную обстановку в режиме реального времени. Учёные отмечают, что своевременное предотвращение гораздо выгоднее, чем ликвидация стихийного бедствия

//Новости партнеров

//Общество

Потерпевшие по делу Альберта Худояна жалуются на угрозы

Потерпевшие по делу Альберта Худояна жалуются на угрозы

В редакцию поступила копия заявления представителя компании Mansfield Executive Limited в правоохранительные органы. Компания признана потерпевшей в уголовном деле против Альберта Худояна. По версии следствия, Худоян вывел совместное предприятие из-под контроля бизнес-партнёров

//Общество

Тайны ближнего космоса

Тайны ближнего космоса

В июле 2019 г. глава «Роскосмоса» Д. Рогозин совершил беспрецедентный в истории нашей космонавтики шаг, подписав распоряжение, засекретившее данные о российской космической группировке. Покров тайны накроет информацию о новых пусках и состоянии орбитальных аппаратов.

//Общество

Игры без приказа

Игры без приказа

Гибель 4-х детей при пожаре в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае уже привела к проверкам летних лагерей по всей стране. Контролёры хотят прикрыться, потому что в случае беды они будут крайними. Последствий несколько. Лагерей станет меньше, а стоимость отдыха вырастет.

//Общество

Россия и Китай за связь без брака

Россия и Китай за связь без брака

Состоялось 1-е совместное патрулирование дальней авиации России и Китая. Речь о готовящемся новом соглашении по военному сотрудничеству между Москвой и Пекином. Утром 23 июля (в Москве была полночь)на Дальнем Востоке поднялись 2 тяжёлых бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС.

//Культура

Оказалось, «Евгений Онегин» – чудесная опера

Оказалось, «Евгений Онегин» – чудесная опера

На исходе театрального сезона 2018/2019 мне выпала удача. Премьера оперы «Евгений Онегин» в Детском музыкальном театре «Зазеркалье» (С-Петербург) своей творческой силой словно «отмыла» сочинение Пушкина – Чайковского от унылого груза прежних режиссёрских трактовок. Чудесная опера.

//Культура

Знать правду очень важно

Знать правду очень важно

Зритель знает и любит Ольгу БУДИНУ за роли в таких фильмах и сериалах, как «Граница. Таёжный роман», «Дневник его жены», «Романовы. Венценосная семья», «Идиот», «Баязет», «Московская сага», «Жена Сталина», «Тяжёлый песок», «Земский доктор», «Эйнштейн. Теория любви» и другие

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

США требуют от Украины отдать землю
2

Борис Джонсон оскорбил Трампа, Меркель, Эрдогана и всю Африку
3

Стало известно о доходах Бари Алибасова
4

Максим Галкин заявил, что страна не в состоянии потушить леса в Сибири
5

В понедельник всё человечество провалилось в экологическую долговую яму

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры