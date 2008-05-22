//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Здоровье

Много солнца не бывает

№ 21(107) от 22.05.2008 [«Аргументы Недели », Подготовила Ирина САВЧЕНКО ]

Много солнца не бывает

 ИТАЛЬЯНСКАЯ пословица гласит: «В квартире, где мало солнца, часто бывает врач». Норма инсоляции (попадания прямых солнечных лучей в помещение) в России такова: минимум одна комната в квартире в период с марта по сентябрь должна смотреть на солнце не менее трех часов в день. Если дом сориентирован правильно и окна выходят в разные стороны, у вас комнаты в квартире получают инсоляцию по очереди. Для сравнения: у шведов норма инсоляции – четыре часа – неукоснительно соблюдается. Именно она в наибольшей степени соответствует и нашей средней полосе. Это – идеальный случай. В реальности нормы инсоляции у нас не соблюдаются, особенно в крупных городах. Дома «перекрывают» друг другу доступ к солнцу.

 Еще одна важная деталь каждого жилья – вентиляция. С ней у градостроителей всегда проблемы, а у гигиенистов – претензии. И не случайно. Только деревянные дома не нуждаются в принудительной вентиляции – они «дышат» сами. Всем остальным нужна сложная система. Самый простой и эффективный способ «обновить» воздух – это возможность просто открыть окно в тихий зеленый дворик и таким образом получить порцию свежего воздуха. На этом фоне жизнь в высотках накладывает особую ответственность на вентиляцию: живя на тридцатом этаже, открыть окно невозможно! По правилам за один час у вас должна обновляться половина воздуха в квартире. Как проверить, происходит ли это? Есть очень простой способ: пламя спички, поднесенное к вытяжке воздуховода, будет вести себя как стрелка компаса. Если оно стоит ровно, оттока воздуха нет. Если отклоняется сквознячком – все в порядке, воздухообмен происходит. Отсутствие достаточного количества воздуха в квартире – не такая уж безобидная вещь. По данным медиков, из-за этого фиксируется до 200 случаев заболевания раком на 1 млн. жителей. Так что делая ремонт в жилье – не трогайте воздуховоды. Себе дороже!

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 
?>

//В мире

Соловьев нашёл "удивительную логику" в новых санкциях США

Соловьев нашёл "удивительную логику" в новых санкциях США

Владимир Соловьёв обнаружил «удивительную логику» в очередных санкциях Соединённых Штатов против России. В список ограничений попали трое российских граждан, пять судов и одна компания.

//В мире

СМИ сообщили о подготовке ветеранами АТО «бунта» против решения Зеленского о продаже земли

СМИ сообщили о подготовке ветеранами АТО «бунта» против решения Зеленского о продаже земли

Ветераны АТО готовят «бунт» против решения президента Украины Владимира Зеленского о создании в стране рынка земли. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественных интернет-СМИ.

//В мире

Американист раскрыл выгоду Трампа от прекращения гражданской войны в Донбассе

Американист раскрыл выгоду Трампа от прекращения гражданской войны в Донбассе

Борис Межуев, российский политолог-американист, рассказал, почему президенту США Дональду Трампу выгодно прекращения гражданской войны в Донбассе. По данному вопросу эксперт высказался в разговоре со СМИ.

//В мире

Возможный сценарий скорого распада Украины при участии Запада назвал журналист

Возможный сценарий скорого распада Украины при участии Запада назвал журналист

Европейский союз готовит распад Украины по сценарию, который ранее был реализован в Чехословакии. Соответствующее предположение выдвинул украинский журналист Глеб Простаков, сообщают российские интернет-СМИ.

//В мире

Сейм Латвии: существенная угроза для страны – российские спецслужбы

Сейм Латвии: существенная угроза для страны – российские спецслужбы

Сейм Латвии утвердил концепцию национальной безопасности, согласно которой наиболее «существенную угрозу» для страны представляют российские спецслужбы.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

В США обвинили Россию в "разжигании насилия" в Сирии

В США обвинили Россию в "разжигании насилия" в Сирии

Госсекретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео заявил, что Россия и Иран оказывают негативное влияние на урегулирование конфликта в Сирии. По его словам, страны усугубляют тяжелую гуманитарную ситуацию в арабской республике.

//Непознанное

Озвучено пророчество Джуны о «великой скорби» для человечества в конце 2019-го

Озвучено пророчество Джуны о «великой скорби» для человечества в конце 2019-го

Писательница Джуна, позиционировавшая себя как целителя и астролога, в свое время предсказала, что в конце 2019 года человечество ждет «великая скорбь». Об этом рассказывается в заметке, опубликованной в сети.

//Непознанное

Опубликован гороскоп для пяти знаков зодиака, которым повезет в октябре

Опубликован гороскоп для пяти знаков зодиака, которым повезет в октябре

Людей, рожденных под знаками Тельца, Девы, Скорпиона, Водолея и Близнецов, ждет удача во втором осеннем месяце. Об этом говорится в астрологическом прогнозе, опубликованном в отечественном сегменте интернета.

//Общество

Вероятное место начала Третьей мировой на территории России определили в прессе

Вероятное место начала Третьей мировой на территории России определили в прессе

Третья мировая война может вспыхнуть в российском Калининграде. Соответствующее предположение содержится в материале, который появился некоторое время назад на страницах латвийских интернет-СМИ.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Эксперты по этикету назвали главные правила дресс-кода для первых леди

Эксперты по этикету назвали главные правила дресс-кода для первых леди

В сети раскритиковали образ Елены Зеленской, который она выбрала для ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке. Зеленская появилась в голубом костюме-тройке, надетом на голое тело.

//Шоу-бизнес

Брэд Питт окончательно забыл Анджелину

Брэд Питт окончательно забыл Анджелину

Один из самых завидных женихов Голливуда снова занят. Друзья Брэда Питта рассказали, что актёр полностью пришёл в себя после развода с Анджелиной Джоли и уже начал новые романтические отношения.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Бывший супруг спас Заворотнюк от тюрьмы

Бывший супруг спас Заворотнюк от тюрьмы

Второй супруг актрисы Анастасии Заворотнюк Дмитрий Стрюков рассказал, что актрису хотели посадить в американскую тюрьму. По его словам, он тогда приложил немало сил, чтобы снять с неё все обвинения.

//В мире

Кулеба призвал Украину отказаться от «русского мира»

Кулеба призвал Украину отказаться от «русского мира»

Украинский вице-премьер Дмитрий Кулеба заявил, что для достижения своих целей по вхождению в Евросоюз Украина должна отказаться от «русского мира», с коим ассоциируется в Европе.

//Культура

Михалков зачитал рэп со сцены для студентов своей Академии

Михалков зачитал рэп со сцены для студентов своей Академии

Известный российский режиссёр и ректор Академии кинематографического и театрального искусства Никита Михалков выступил перед студентами на торжественного открытии нового учебного года.

//Экономика

В eBay кадровый кризис

В eBay кадровый кризис

Руководитель компании eBay Дэвин Вэниг ушёл в отставку. Он руководил компанией последние 4 года. Вэнинг написал на своей странице в социальной сети, что имеет серьёзные разногласия относительно работы компании с остальными руководителями.

//В мире

Пресс-секретарь Зеленского грубо оттолкнула журналиста от президента

Пресс-секретарь Зеленского грубо оттолкнула журналиста от президента

Журналист Михаил Ткач сообщил, что пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель грубо оттолкнула его коллегу, который пытался задать вопрос Владимиру Зеленскому. Журналист прикрепил скриншоты из видеозаписи.

//В мире

На Украине назвали страны СНГ неудачниками

На Украине назвали страны СНГ неудачниками

Вице-премьер Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба заявил, что СНГ представляет собой ни что иное, как «сборище неудачников», которые не могут «цивилизованно расстаться».

//Новости партнеров

//В мире

Сейм Латвии займется «здоровой сексуальностью»

Сейм Латвии займется «здоровой сексуальностью»

Сейм Латвии основал группу из депутатов, которые займутся гендерным равенством и развитием здоровой сексуальности. Руководителем данной группы стала экс-министр здравоохранения Латвии, депутат Сейма Анда Чакша.

//В мире

Во Франции объявили день национального траура

Во Франции объявили день национального траура

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон объявил 30 сентября днём национального траура. В этот день все жители страны смогут проститься с прошлым лидером страны Жаком Шираком.

//Происшествия

В Лефортовском тоннеле образовалась пробка после жесткого ДТП

В Лефортовском тоннеле образовалась пробка после жесткого ДТП

В пятницу, 27 сентября, три автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле на Нижегородской эстакаде в Москве. Известно, что на месте происшествия образовалась четырёхкилометровая пробка

//Здоровье

Когда может быть опасно чистить зубы?

Когда может быть опасно чистить зубы?

Врачи из Коннектикута заявили, что показателем здоровья всего организма может стать состояние полости рта. Специалисты отмечают, что больные зубы зачастую приводят к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний.

//Политика

Глава Минздрава Чечни рассказал о заболевании Кадырова

Глава Минздрава Чечни рассказал о заболевании Кадырова

Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов отреагировал на информацию о плохом самочувствии главы Республики Рамзана Кадырова. Глава министерства рассказал о его состоянии.

//В мире

Публикацией стенограммы переговоров Трамп убил сразу двух зайцев

Публикацией стенограммы переговоров Трамп убил сразу двух зайцев

Президент США Дональд Трамп после скандала в Конгрессе по поводу переговоров американского лидера с президентом Украины, на которых он, якобы, требовал компромата на вице-президента Джона Байдена в обмен на военную помощь, решил обнародовать стенограмму переговоров.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Предупреждающий о риске развития рака ночной симптом выявили исследователи
2

Шесть признаков наступившего микроинсульта головного мозга перечислили медики
3

Супруга Зеленского посетила обед первых леди в Нью-Йорке в жилетке на голое тело
4

Курильско-Сахалинский капкан
5

Российские медики назвали три самые опасные болезни для взрослых

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры