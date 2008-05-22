Много солнца не бывает

ИТАЛЬЯНСКАЯ пословица гласит: «В квартире, где мало солнца, часто бывает врач». Норма инсоляции (попадания прямых солнечных лучей в помещение) в России такова: минимум одна комната в квартире в период с марта по сентябрь должна смотреть на солнце не менее трех часов в день. Если дом сориентирован правильно и окна выходят в разные стороны, у вас комнаты в квартире получают инсоляцию по очереди. Для сравнения: у шведов норма инсоляции – четыре часа – неукоснительно соблюдается. Именно она в наибольшей степени соответствует и нашей средней полосе. Это – идеальный случай. В реальности нормы инсоляции у нас не соблюдаются, особенно в крупных городах. Дома «перекрывают» друг другу доступ к солнцу.

Еще одна важная деталь каждого жилья – вентиляция. С ней у градостроителей всегда проблемы, а у гигиенистов – претензии. И не случайно. Только деревянные дома не нуждаются в принудительной вентиляции – они «дышат» сами. Всем остальным нужна сложная система. Самый простой и эффективный способ «обновить» воздух – это возможность просто открыть окно в тихий зеленый дворик и таким образом получить порцию свежего воздуха. На этом фоне жизнь в высотках накладывает особую ответственность на вентиляцию: живя на тридцатом этаже, открыть окно невозможно! По правилам за один час у вас должна обновляться половина воздуха в квартире. Как проверить, происходит ли это? Есть очень простой способ: пламя спички, поднесенное к вытяжке воздуховода, будет вести себя как стрелка компаса. Если оно стоит ровно, оттока воздуха нет. Если отклоняется сквознячком – все в порядке, воздухообмен происходит. Отсутствие достаточного количества воздуха в квартире – не такая уж безобидная вещь. По данным медиков, из-за этого фиксируется до 200 случаев заболевания раком на 1 млн. жителей. Так что делая ремонт в жилье – не трогайте воздуховоды. Себе дороже!