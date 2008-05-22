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Спросим у Елены Малышевой

Хирургия «больших разрезов» уходит в прошлое

№ 21(107) от 22.05.2008 [«Аргументы Недели », Подготовила Ирина САВЧЕНКО ]

Спросим у Елены Малышевой

Все пройдет

 Мама ребенка 8 лет, Самара:
 – У ребенка бронхиальная аст­ма, заболевание вызвано плесенью – дом ветхий. Состояние ухудшается, а муниципалитет не хочет улучшать жилищные условия.

 – Если у ребенка аллергия на грибки, которые живут в вашем доме, то делается официальный анализ на грибок и аллергию и предоставляется в органы, которые ведают улучшением жилищных условий. Через некоторое время, если потребуется, сделайте еще. Но… К великому сожалению, последнее время власти не всегда учитывают (или могут учесть) состояние здоровья кого-то из членов семьи. Очень часто это связано с тем, что строят только коммерческое жилье, а муниципальное – нет. Поэтому я вполне допускаю, что те, к кому вы обращаетесь, не могут улучшить ваши жилищные условия. Его у них просто нет. В утешение могу сказать, что как бы тяжело ни проходила астма у ребенка, к моменту полового созревания она у подавляющего большинства проходит бесследно.

Обойтись без операции?

 Светлана, Москва:
 – У меня гемангиома печени 10х5 см. Можно ли обойтись без хирургического вмешательства?

 – Если говорить о медицине XXI века, то она радикально изменилась. «Большая» хирургия все больше и больше заменяется так называемой малой – эндоваскулярной, эндоскопической хирургией без больших разрезов. Раньше в США пациентам с угрозой инфаркта миокарда почти всем делали аортокоронарное шунтирование. Это операция с открытой грудной клеткой, большая, серьезная. С большим объемом реабилитации… На сегодняшний день перемены таковы, что в 80% случаях через прокол в бедренной артерии вводится специальный проводник, вставляют стент, раздувается баллончик, который раскрывает сужение коронарной артерии и ликвидирует его. Все! Никакого инфаркта, через сутки можно выходить на работу. Ничего подобного раньше не было. И таких примеров в медицине – масса. Огромные перемены произошли и в брюшной хирургии. Там всегда были большие разрезы, большие кровавые операции. Теперь все делается под контролем телекамеры. Таким же образом удаляют и крупные опухоли. Поэтому хирургия больших разрезов уходит, уходит, уходит… Что касается вашей гемангиомы (сосудистой опухоли), то по размеру она равна приблизительно четверти печени. Я не хочу брать на себя миссию оракула. Но мне кажется, что все-таки без операции здесь не обойтись, хотя она может быть и без больших разрезов.

Кто поможет внучке?

 Бабушка, Волгоград:
 – Внучке 5 лет, страдает недержанием кала. Через два года в школу, не знаем, что делать. Обследовались у специалистов и у психиатра. Ничем помочь не могут. Ребенок совсем не контролирует себя.

 – С ходу не могу сказать, кто в Волгограде за это отвечает. Одно знаю точно, Волгоградский мединститут вошел во все международные реестры как один из лучших. Вероятно, вам нужно выйти на более высокий уровень. Если вы не найдете ответа дома, напишите нам. Мы постараемся найти тех, кто вам поможет.

Замучили угри

 Петр, 18 лет, Кемерово:
 – Говорят, что есть очень эффективное лекарство при угревой сыпи. Оно якобы уменьшает выработку угревого сала…

 – Этот препарат (роакутан) произвел революцию в лечении угревой сыпи. Лечит самые тяжелые ее формы, даже когда лицо багрово-синее. Но! Препарат является строго рецептурным и назначается только врачом-дерматологом, который умеет рассчитывать его дозу. До назначения лекарства необходимо сдать серьезный анализ, чтобы оценить функцию печени. Наконец, в процессе лечения опять-таки для контроля состояния печени несколько раз назначаются анализы (с интервалом в три месяца).

Какую воду пить?

 Варвара, Москва:
 – Как в домашних условиях очищать воду? Чем вы пользуетесь?

 – В Москве и России в общем, по моему мнению, неплохая система очистки воды. Санитарно-эпидемиологические нормы очистки выдерживаются и соблюдаются. Что касается меня, то особых каких-то усилий я не прикладываю. Воду питьевую покупаю, но могу пить и из-под крана, предварительно прокипятив.

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