Щелкнуло в коленке

Во время работы на садовом участке почувствовала сильную боль в колене. Врач в поликлинике направил на УЗИ. Оказалось, что у меня повреждение мениска. Неужели теперь эта проблема останется на всю жизнь?

Наталья Д., Липецк

Чаще всего эта травма встречается у спортсменов и артистов балета. Однако не застрахованы от нее и люди, далекие от профессионального спорта и искусства. Например, те, кто активно трудится весной и летом на дачных участках. Впрочем, «сорвать мениск» можно, не выходя из дома, - при уборке квартиры. Это особенно касается пожилых людей. У них повреждению способствуют возрастные изменения в коленном суставе.

Словом, травма достаточно распространенная. Причина ее возникновения - чрезмерно высокая нагрузка на единицу площади, которую мениск - хрящевая прокладка между костными структурами в коленном суставе - порой не выдерживает. Кстати, это может произойти не только при неудачном движении или сильном вращении, но и при выполнении такого упражнения, как приседания с отягощением. Чревато травмой мениска и длительное сидение на корточках. Такая поза свойственна рыбакам.

Какие симптомы характерны для разрыва мениска? Прежде всего - ощущение щелчка, как будто в суставе чтото треснуло. И конечно, острая боль, которая не дает возможности пострадавшему нормально согнуть и разогнуть ногу. Что делать, если такое случилось вдали от лечебного учреждения, скажем, в турпоходе? В первую очередь пораженному суставу необходимы покой и холод, чтобы снять боль.

Иногда под влиянием этих факторов она действительно проходит и не беспокоит даже при ходьбе. Человеку кажется, что он просто подвернул ногу и все обошлось.

Однако это впечатление обманчиво: достаточно серьезной физической нагрузки, и боль вернется снова. То есть патологический процесс, начавшийся в суставе, развивается. Следовательно, нужно без промедления обратиться к врачу, чтобы не запустить болезнь. Как поставить точный диагноз, если произошел разрыв мениска? Традиционный рентген и даже компьютерный томограф в данном случае врачу не помогут, поскольку в отличие от переломов костей повреждение хряща они просто «не увидят». В некоторых случаях травму можно диагностировать с помощью УЗИ.

Если диагноз - разрыв мениска - подтвердился, встает вопрос о выборе способа лечения. Оно бывает консервативным и хирургическим. Первое, включающее, в частности, физиотерапию и лечебную физкультуру, направлено в основном на устранение симптомов болезни и радикально проблему не решает. Поэтому при наличии угрозы так называемой блокады мениска и разрушения сустава врачи рекомендуют хирургическое вмешательство.

Раньше операция была достаточно травматичной: в коленном суставе делали большой разрез (иногда до 12 см) и порванный мениск зачастую удаляли полностью. При этом восстановительный период затягивался на несколько недель и причинял пациенту немало страданий. Современный - артроскопический метод лишен этих недостатков. Кроме того, он позволяет избежать возможных послеоперационных осложнений.

Главное достоинство данной хирургической методики в том, что она малотравматична. Теперь, для того чтобы проникнуть в полость коленного сустава, хирургу не требуется делать большой разрез. Вполне достаточно нескольких проколов. Через них в полость вводятся микроинструменты и эндоскоп - специальное оптическое устройство, с помощью которого ведется наблюдение за операцией. Поврежденная часть мениска обычно сшивается либо, если ее невозможно сохранить, удаляется. Срок пребывания больного в стационаре не превышает 1-2 дней. Если его профессия не связана с повышенными физическими нагрузками, то через неделю можно выходить на работу.

Как предупредить травму мениска? Прежде всего, надо тренировать коленный сустав, чтобы он справлялся с различными нагрузками: велосипедные прогулки, бег трусцой, плавание. А знакомое с детства упражнение «велосипед» будет полезно и пожилым людям: лежа на спине, 3-5 минут вращайте ногами, имитируя езду на велосипеде.