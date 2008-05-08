Жизнь в полоску

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ритм с периодом 32 дня управляет памятью, способностью к обучению, умственной активностью, ясностью мышления, фантазией.

Эмоциональный ритм продолжительностью 27 дней влияет на чувства, настроение, эмоции, душевность, чувст­вительность к восприятию мира и самих себя.

Период физического ритма составляет 22 дня. Он регулирует физическую и сексуальную активность, силу, скорость, координацию, сопротивляемость болезням, выносливость.

Простейший пример ритмичности жизненных процессов – сокращение серд­ца и дыхание. Наше интеллектуальное, эмоциональное, физическое состояние тоже не является стабильным, а имеет периодический (точнее, волнообразный) характер. Нижняя точка такой волны называется минимумом, а верхняя – максимумом и длится один день.

Основатель теории биоритмов Вильгельм Флисс так характеризировал минимумы: «В сплошном потоке субстанции человеческого бытия существуют определенные природные изломы – входные ворота для новой жизни, болезни или смерти». Максимумы дают нам возможность осознать и реализовать свои способности и таланты. Это период напряженной работы.

Интеллектуальный максимум позволяет решить самые сложные вопросы и даже создать нечто новое. Эмоциональный максимум дает чувст­во полноты жизни, душевный подъем, желание действовать, созидать, любить. Физический максимум: организм полон энергии, работа не утомляет, высока сексуальная активность. Периоды всех биоритмов разные, по­этому могут совпадать три-четыре минимума и наступают «черные дни» или бывают светлые полосы, когда все удается... Знание и учет этих ритмов имеет большое значение как для здорового, так и для больного человека.

Сбой естественного ритма вызывает состояние десинхроноза, который во многом способствует возникновению многих заболеваний. Первыми проявлениями десинхроноза обычно являются повышенная утомляемость, снижение работоспособности, раздражительность, подавленное состояние. У каждого органа своя норма – у сердца, глаз, суставов. Что касается опорно-двигательного аппарата, то днем физиологические процессы нашего организма направлены на использование биологически активных веществ для устранения скованности и ощущения свободы движения. В ночное время биологически активные вещества накапливаются в организме для питания и восстановления тканей суставов.

Для своевременного и эффективного лечения или проведения профилактики различных заболеваний очень важно знание методов введения специальных препаратов с учетом биоритмов.