Спросим у Елены Малышевой

Есть ли мужской климакс?



Людмила Викторовна, Тверская обл.:

– Мужу 55 лет, но он ведет себя как старик: постоянно всем недоволен. Потенция тоже оставляет желать лучшего… Я считаю, что у него климакс. Но он не хочет этого осознавать. Что делать, ума не приложу!

– Если говорить о климаксе, то нам, женщинам, повезло меньше, чем мужчинам. У нас климакс есть, а у них – нет. А все потому, что женщина рождается с определенным количеством яйцеклеток. Во время каждой менструации мы по одной теряем. Когда заканчиваются практически все, наступает климакс. Не случайно слово «климакс» переводится как «лестница». Это дей­ствительно переход – от одной жизни к другой. У мужчин этого нет. Их половые железы работают совершенно по-другому. Каждые трое суток синтезируются сперматозоиды. И так до старости.

Правда, есть другие опасности. Это в первую очередь атеросклероз сосудов. Если ваш муж курит, сосуды сужаются, и одновременно растут холе­стериновые бляшки. Если сосуды сужаются в сердце – ему грозит инфаркт, если в мозге – инсульт, если в половом члене – тогда импотенция. Поэтому все врачи, когда к ним обращается мужчина после 40 лет со снижением потенции, направляют его на консультацию к кардиологу. Так как от импотенции умереть нельзя, а от инфаркта и инсульта – можно. И это требует немедленного лечения. Где бы ни были бляшки – в половом члене или в мозге – это серьезно, и лечение необходимо специфическое. Мужчины в России живут в среднем 52–54 года, 55 лет – это группа риска. Они живут мало, так как не соблюдают простых правил и пытаются оспорить законы природы. Так что если вы заботитесь о здоровье мужа, отправьте его к врачу, лучше – к кардиологу.



На всякий случай…



Евгения Николаевна, Ленинградская обл.:

– Говорят, что женщинам после сорока лет нужно пить лекарства от остео­пороза. Для профилактики. Есть такие таблетки – выпил одну в месяц – и все в порядке.

– На сегодняшний день золотым стандартом в лечении остеопороза считается препарат БОНВИВА. Действительно, одна таблетка действует в течение месяца. Появление этого лекарства было такой же революцией в лечении хронического заболевания, как в свое время виагра – в лечении мужской импотенции. Но это не та таблетка, которую нужно пить всем женщинам после 40 лет… Оно показано только тем, кому поставлен такой диагноз. Для этого проводится специальное обследование, которое называется рентгенологическая денситометрия (определяет минеральную плотность костей). Если диагноза «остеопороз» нет, просто так, для профилактики, пить лекарство нельзя.

Думайте сами, решайте сами



Вера Петровна, Московская обл.:

– У меня куча болячек: остеопороз, межпозвонковая грыжа и недержание мочи. Не знаю с чего начать лечение. Я уже потратила кучу денег на разного рода исследования, но так ни к какому решению и не пришла.

– Когда медицина стала фактически платной, очень важно понять, какое обследование нужно сделать, чтобы заплатить один, а не сто один раз. В России привыкли, что все решения за пациента принимает врач. Это время ушло. Мой совет: вы должны пойти в то учреждение, которое владеет всеми методами обследования и всеми методами лечения, и задать все вопросы. Если вам больше 45 лет и у вас наступила менопауза или нарушился менструальный цикл, я советую обратиться к гинекологу-эндокринологу. Лучшие работают в Центре акушерства, гинекологии и перинатологии. Может быть, боль в спине и недержание мочи – это проявления климакса. Если гинекологи отвергнут свою патологию, тогда займитесь своими грыжами. Лучше всего их лечат в Институте нейрохирургии им. Бурденко.

Продолжение следует