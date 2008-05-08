Прополис при женских болезнях

При воспалениях влагалища и шейки матки, а также для ускорения заживления ран после гинекологических операций воспользуйтесь таким эффективным средством, как прополисная мазь. Влагалище предварительно очищают от секрета, затем вводят тампон с мазью. Через 10– 12 часов тампон удаляют. Курс лечения 10–12 ежедневных процедур. В большинстве случаев выздоровление наступает после одного курса. Иногда лечение приходится повторять.

Что для этого необходимо? Возьмите 3%-ный спиртовый раствор прополиса. Смочите им тампон и введите во влагалище, прижав его к шейке матки, предварительно удалив секрет. Через 8–10 ча­сов тампон выньте. Курс лечения при бактериальных, грибковых и прочих воспалениях влагалища, а также при эрозиях шейки матки составляет в среднем 7–10 дней (тампоны вводятся один раз в день). При использовании 10%-ной настойки прополиса ее нужно предварительно развести водой. Результаты такого лечения лучше, чем при использовании других медикаментов.