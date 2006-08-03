Если вылезло «сучье вымя»

Пот, бритва, косметика

ВСЕ может начаться с обычного бритья. Побрился человек, поцарапал себе кожу, а другой - натер подмышку одеждой. Кто-то сильно вспотел, а помыться негде было... Обычно заболевают особо потливые, страдающие гипергидрозом. Но распространению заболевания способствует и несоблюдение правил личной гигиены. В некоторых семьях не считается зазорным пользоваться одной бритвой «на всех». Вносит свой вклад и «паленая» косметика. Дезодоранты покупают не в магазинах и аптеках, а на развалах и сомнительных лотках, на рынках. Потом такая экономия выходит боком в буквальном смысле слова. Если на теле есть еще и опрелости - место для «сучьего вымени» подготовлено!



Вскрытие поможет



ВНАЧАЛЕ под кожей появляются несколько «горошин», которые вскоре разрастаются до величины грецкого ореха. Кожа под воспаленной железой краснеет - микробы проникают в потовые железы через мелкие травмы и... остаются там. Иногда заболевание переходит и на подкожную жировую клетчатку. Появляется сильная боль, озноб, повышается температура. Словом, гнойный процесс идет вовсю и вскоре может превратиться в абсцесс. Выход один - шагом марш к хирургу, он немедленно вскроет гнойник! Только так можно избежать развития осложнений. А они действительно очень серьезны: нелеченное «сучье вымя» перерастает в лимфаденит, флегмоны, и даже может развиться сепсис.

Диета и лечение

ПОМИМО лечения, которое предложит врач (обычно это антибиотики), больным гидраденитом нужно придерживаться диеты. Конечно, в первую очередь придется исключить алкоголь. А заодно отказаться и от острого, соленого, копченого и маринованного. Даже если очень хочется - придется потерпеть. Отказаться придется и от сладкого, особенно от шоколада. В рационе должны быть продукты, богатые витаминами А, С, Е и железом, т.е. капуста, морковь, яблоки, ягоды, гранаты, шиповник. Они помогут укрепить иммунитет.

Если больной страдает повышенной потливостью и заболевание повторяется с завидной периодичностью, скорее всего, придется посетить и эндокринолога. Он должен прояснить ситуацию и помочь с лечением. Тщательно лечитесь, если не хотите, чтобы «сучье вымя» вырастало у вас из года в год.