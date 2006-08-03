Расти зубок, расти другой

СТОМАТОЛОГИ предлагают для начала обратить внимание на воду. Мы в России пьем воду с недостаточным содержанием фтора. А именно этот элемент призван формировать здоровые зубы. Не случайно население некоторых стран Европы имеет крепкие зубы и не знает, что такое кариес, – просто в этих странах вся питьевая вода фторируется. Поскольку мы лишены такой заботы государства, родители должны знать, какую воду они и их дети потребляют (данные вам представит местная СЭС). Впрочем, многие уже сейчас покупают воду для питья. Поэтому уместно посоветоваться с педиатром – какая больше подойдет для вашего чада? Если ребенок перешел на прикорм, для готовки можно использовать и фторированную или йодированную соль.

Когда у малыша начнут появляться зубки, детский стоматолог может назначить масляный раствор фторида (обязательна консультация у педиатра и именно детского стоматолога). Прорезавшиеся зубки мама может чистить и просто чистой тряпочкой, протирать их.

Зубная щетка попадает в руки малыша тогда же, когда и ложка (все зависит от навыков ребенка). Детская щетка должна быть с маленькой голов­кой, длинной ручкой с большим изгибом и искусственной щетиной. Сначала ребенок должен к ней привыкнуть, и давать «чистить» ему следует щетку конечно же без пасты. Позже, когда он немного подрастет, можно попробовать и пасту. Их сейчас множество. Выбирайте только детскую и только в аптеках или хороших магазинах (товар должен быть сертифицирован!). К тому же в детской пасте фторидов в два раза меньше, чем во взрослой. Взрослой дети могут отравиться, т.к. любят глотать «вкусную» пасту.

Так, шаг за шагом, вы научите ребенка беречь зубы и избавите его от «кариесных» страданий.