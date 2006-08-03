Как приморить червячка

ЭТО глубокое за­блужде­ние, - считает врач Ни­колай Крав­ченко. - Источником гель­минтов могут быть непрожаренное мясо, плохо промытые овощи и фрукты, а также любые продукты, продающиеся без упаковки. Переносят паразитов все летающие и ползающие насекомые и, к сожалению, столь любимые нами домашние питомцы, собаки и кошки. Конечно, особо подвержены заражению дети, но часто и взрослые страдают от необъяснимых, с их точки зрения, напастей.

- Я давно занимаюсь лечением гельминтных заболеваний и считаю, что почти все болезни имеют под собой паразитарную основу. Но паразит не сразу включает механизм развития той или иной болезни. Глисты выходят на «боевую арену», только когда снижается иммунитет, скажем, после элементарной простуды.

Признаки заражения



У ЧЕЛОВЕКА наступает слабость, он резко худеет или, наоборот, необъяснимо поправляется, начинает страдать от голов­ных болей, поносов или запоров. Кожные болезни - псориаз, нейродермит, герпес и даже обычные прыщи - также показатель, что в организме «не чисто». Нередко проявления гельминтоза могут быть совершенно нестандарт­ными: у людей, которым была сделана операция аппендицита, глисты появляются чаще - в отростке слепой кишки вырабатываются жизненно необходимые витамины. При его удалении механизм выработки этих веществ нарушается, что влечет за собой снижение иммунитета.

Конечно, при наличии болезненных проявлений необходимо обратиться к врачу и пройти обследование, но... современная диагностика показывает, что даже у вполне здоровых людей есть хотя бы небольшое количество паразитов. Вот почему каждому важно заботиться о поддержании способности организма противостоять непрошеным гостям.

Чего они не любят

ЕШЬТЕ побольше всякой зелени, а также оранжевых овощей - морковь и тыкву. Из плодов полезны дыня, хурма, облепиха, гранат. Бороться с дисбактериозом помогут молочнокислые продукты, обогащенные бифидобактериями, ацидофильной палочкой и другими полезными микроорганизмами.

Поддержим селезенку

СЕЛЕЗЕНКА вырабатывает особые горечи, которые паразиты очень не любят. Они также необходимы для формирования желчи, которая участвует в противопаразитарной защите организма. Так что очень полезно пить хотя бы раз в день не сладкий чай, а заваривать пакетик зверобоя или ромашки, выпивая, разумеется, без сахара.

Но для лечения гельминтоза используются более сильные горечи: трава полыни, пижмы, тысячелистника, конечно же лук и чеснок. Хорошие результаты дает употребление порошка гвоздики, настойки грецкого ореха, большого количества натощак тыквенных семечек. Так что постарайтесь хорошенько приморить червячка.