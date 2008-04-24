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Почему низы не могут?

№ 17(103) от 24.04.2008 [«Аргументы Недели », Материал подготовила Ирина САВЧЕНКО ]

Почему низы не могут?

ДРЕВНИЕ греки видели в плотской любви средство против старения. И в этом с ними трудно не согласится. Удовлетворенность сексуальными отношениями, так же как и способность бороться со старением, тесно связаны с ресурсными возможностями. Способность мужчины удовлетворить женщину (быть желанным и, соответственно, более удовлетворенным) еще более зависит от возможностей мужчины. В телесной жизни древние греки пытались руководствоваться принципом экономии и трат, в чем-то предвосхищая ресурсный подход. В чрезмерном стремлении к удовольствиям им виделась угроза контролю и власти над собой и пустое расходование сил, которые каждый индивид должен сохранять и поддерживать. Это с одной стороны, а с другой – они очень ценили сохранение себя в качестве желающего субъекта.

 Действительно, как быть, когда нами не ощущается полнота жизни? По разным данным, с этим сталкиваются от 60 до 80% мужчин уже в возрасте 20–40 лет. Примерно две трети общего числа женаты. Известно, что неудовлетворенность партнером нередко служит поводом к семейным конфликтам и даже разводам. Но даже если все кажется нормальным, кто знает, где предел возможностей?..

 Есть несколько причин, почему низы не могут. Заболеванию способствуют:

 – вождение автомобиля – вредная для спины «лежачая посадка» провоцирует остеохондроз и межпозвонковую грыжу;

 – сидячий образ жизни – приводит к застою крови в малом тазу;

 – стресс и алкоголь, курение;

 – неконтролируемые занятия спортом, нерегулярная половая жизнь.

 Но большинство современных мужчин, особенно среди т.н. белых воротничков жалуются на интеллектуальное переутомление, хотя вроде бы никто их не заставляет мешки ворочать. Виной тому – перенасыщенность информацией, интенсивная интеллектуальная нагрузка, необходимость оперировать огромным объемом информации, невозможность переключиться, бессонница. – Все это, в конце концов, и приводит к досадным сбоям в сексуальной жизни. К отсутствию не просто желания, но и удовольствия от полового акта. Словом, если низы не могут, спрашивать надо начинать с верхов. То есть с головы. Начните с упорядочения своей жизни, с постепенного снятия стрессовой нагрузки.

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