Мед от всех недуг

ИТАК. Приготовить раствор меда в воде в соотношении 1:2, пропитать им тампон из марли и ввести глубоко в предварительно очищенное от секрета влагалище на сутки. Курс лечения – 15–20 ежедневных процедур. Применяется такое лечение при эрозиях шейки матки, кольпите, белях.

При кольпите влагалище предварительно очистить от секрета. Затем взять 20–25 г засахарившегося пчелиного меда и ввести на марлевом тампоне глубоко во влагалище. Процедуры проводить ежедневно. Курс лечения 10–15 дней. При первых процедурах могут быть зуд, жжение. Однако в последующем жалобы на неприятные ощущения пропадают, выделения уменьшаются.