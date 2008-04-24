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Мед от всех недуг

№ 17(103) от 24.04.2008 [«Аргументы Недели », Гинеколог Елена ПЕТРОВСКАЯ ]

Мед от всех недуг

 ИТАК. Приготовить раствор меда в воде в соотношении 1:2, пропитать им тампон из марли и ввести глубоко в предварительно очищенное от секрета влагалище на сутки. Курс лечения – 15–20 ежедневных процедур. Применяется такое лечение при эрозиях шейки матки, кольпите, белях.

 При кольпите влагалище предварительно очистить от секрета. Затем взять 20–25 г засахарившегося пчелиного меда и ввести на марлевом тампоне глубоко во влагалище. Процедуры проводить ежедневно. Курс лечения 10–15 дней. При первых процедурах могут быть зуд, жжение. Однако в последующем жалобы на неприятные ощущения пропадают, выделения уменьшаются.

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