Косточки хрустят

ОСТЕОАРТРОЗ – заболевание, поражающее хрящ и другие компоненты суставов (связки, капсула, околосуставные мышцы и др.). Оно связанно с нарушением нормальных процессов обмена веществ в хряще и околосуставных тканях. Чаще всего возникает у людей с избыточной массой тела. Излишняя нагрузка хрящикам и суставам ни к чему. Но если были травмы – будьте готовы к тому, что рано или поздно возникнет и осложнение. Следующая причина – нарушение обменных процессов в организме. Например, при хроническом заболевании (скажем, диабете).

Кроме того, доказано, что дефицит кальция и витамина D приводит к нарушению функции паращитовидных желез, что, в свою очередь, вызывает избыточное отложение кальция в суставном хряще, к снижению его эластичности и, как следствие, разрушению. Таким образом, рекомендации о необходимости увеличения суточного потребления витамина D до 400 ME и 600 ME у мужчин и женщин в возрастных группах 51–70 и старше 70 лет соответственно важны для профилактики не только остеопороза, но и остеоартроза. Придется сесть на диету и похудеть. А вот артрит – острое либо хроническое воспаление тканей сустава и/или окружающих его тканей. Чаще всего развивающееся в ответ на инфекционный процесс. Воспаление сопровождается усилением окислительных процессов с повышенным образованием свободных радикалов.

В последние годы в комплексном лечении хронических артритов эффективно применяют «противовоспалительную» диету. Короче говоря, налагается запрет на сладкое, мучное, животные жиры. Больному настоятельно рекомендуют перейти на молочно-кислую диету и растительную пищу. При подагре происходит отложение кристаллов уратов в суставах и других тканях, нарушается обмен пуриновых оснований и мочевой кислоты. Кант страдал от подагры. Может быть, от него пошла легенда, что подагра – болезнь гениев?.. Для развития подагры важно быть мясоедом и гурманом. Причем есть не просто говядину или телятину, а печень и почки животных. Любить кофе, какао, шоколад, крепкий черный чай. Теперь также доказано, что нарушение обменных процессов может быть спровоцировано и некоторыми лекарственными средствами. Вносят свой вклад тяжелые металлы, например, свинец. Лечение опять-таки начинается с отказа от излишеств и перехода к диете и усиленному питьевому режиму. Пить нужно не менее двух-трех литров жидкости в день. Конечно, воды, а не пива.