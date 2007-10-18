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Слабое звено

№ 16(102) от 17.04.2008 [ «Аргументы Недели » ]

Слабое звено

 ЕСЛИ задаться вопросом, какая часть женского организма является наиболее уязвимой перед многочисленными факторами риска, которыми полна жизнь современной женщины, то ответ вряд ли вызовет затруднения. Конечно же это молочная железа.

 Беременность и лактация – два нормальных состояния женского организма детородного возраста сегодня стали редкими исключениями из многолетней череды менструальных циклов, закончившихся ничем. А ведь каждый такой цикл представляет собой мощнейшую гормональную перестройку, которая раз за разом стимулирует ткани молочных желез, вызывая их рост, а потом, в конце цикла, экстренно уничтожая оказавшиеся ненужными клетки. Неудивительно, что рано или поздно у большинства женщин наступают те или иные болезненные изменения в груди

 Нередко у женщины и особых симп­томов-то нет, просто дискомфорт и неприятные ощущения в области молочных желез перед месячными, но «просто» в организме ничего не бывает. Это уже мастопатия, самое ее начало, которое практически не опасно само по себе. Подобное состояние скорее служит маркером имеющегося в организме сбоя. Но при отсутствии мер к восстановлению покачнувшегося здоровья мастопатия может принести немало тревог. Недаром в переводе с греческого название этой болезни складывается из двух слов: «мастос» – грудь, сосок и «патос» – страдание.

Аргумент специалиста

Э.М. НАУМОВА, профессор кафедры внутренних болезней ТулГУ, доктор биологических наук:

 – До недавнего времени женщин с начальной стадией мастопатии просто брали под наблюдение и предлагали избегать известных провоцирующих факторов. Сейчас все больше сведений указывает на то, что мастопатия на начальном этапе требует адекватного лечения, направленного на причины ее возникновения, восстановление нормальной функции органов и систем, влияющих на состояние молочной железы. Прежде всего, это печень и щитовидная железа. Важное значение имеет также нормализация гормонального фона. Поскольку мастопатия является многофакторным заболеванием, на начальной стадии заболевания предпочтительными считаются комплексные фитопрепараты с выраженным модулирующим действием.

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