Рецепт молодости найден!

Софи Лорен, Джина Лолобрижида, Мишель Мерсье, Барбара Брыльска… О чем вы думаете, услышав имена этих красавиц? Великолепные фигуры, роскошные волосы, прекрасные глаза, обворожительные улыбки, гладкая фарфоровая кожа без намека на морщинки… А ведь этим удивительным женщинам далеко за тридцать. В чем же секрет их красоты? Ответ прост, но невероятно внушителен – антивозрастная косметика, подробнее на http://www.mthj.ru.

С древних лет лучшие умы человечества бьются за сохранение самого главного, что есть у человека, – молодости. Ведь молодость – это жизнь. Крупнейшие фармацевтические и косметологические корпорации мира неустанно работают над прогрессом в антивозрастной косметике. Именно поэтому исследования и достижения в этой области в XXI в. потрясают своими результатами.

На сегодняшний день антивозрастная косметика – самый простой и доступный способ борьбы с морщинами. Правильно подобранный крем не только разглаживает мелкие морщинки, но и замедляет процесс старения. Специалисты утверждают, что главное – начать пользоваться подобными средствами вовремя. Не стоит обращаться к омолаживающим кремам до 25 лет, но и не стоит ждать, когда морщины будут заметны на вашем лице. Поэтому ученые советуют женщинам, которые желают как можно дольше оставаться молодыми и красивыми, ближе к 30 годам регулярно применять препараты, содержащие ретинол, биофлавоноиды, антиоксиданты. Причем особенно важно уделить внимание увлажнению кожи. После 35 лет женщинам необходимо перейти на косметику, содержащую церамиды, растительные масла, ненасыщенные жирные кислоты.

Следует сразу сказать, что борьба со старением – дело комплексное: как в физических процедурах, правильном питании и режиме дня, так и в антивозрастной косметике. Одним-единственным кремом здесь не обойтись – кожа взрослой женщины нуждается в комплексном уходе. Поэтому в вашей ванной комнате должна быть вся серия антивозрастных косметических препаратов: молочко, скраб, тоник, дневной крем, ночной крем, маска, крем или гель по уходу за кожей вокруг глаз. Каждое средство выполняет свою функцию, исключать какое-либо из них не рекомендуется – ведь на молодости и красоте не сэкономишь. Кстати, специалисты рекомендуют, чтобы все купленные вами препараты были из одной серии. Действие омолаживающих средств усилится благодаря тому, что в состав каждого из них входят одни и те же компоненты.

Поговорим о видах антивозрастной косметики. Дневной крем должен защищать увядающую кожу, которая в отличие от молодой не в состоянии сама справляться с воздействием внешних факторов. Поэтому в состав омолаживающего крема обязательно входят ультрафиолетовые фильтры и антиоксиданты – вещества, замедляющие старение клеток. Кроме того, в подобных кремах высокое содержание питательных компонентов, в которых нуждается кожа: для ее смягчения лучше всего подходят средства, содержащие масло примулы вечерней, миндальное масло и масло жожоба.

Ночной омолаживающий крем выполняет другую функцию – нормализует и ускоряет процессы регенерации кожи, которые проходят более интенсивно именно ночью. Восстановление кожи с возрастом замедляется, поэтому в ночных кремах много стимулирующих компонентов. Помимо дневных и ночных средств по уходу за увядающей кожей встречаются и кремы 24-часового действия, которыми можно пользоваться как утром, так и вечером; в состав этих кремов входят ультрафиолетовые фильтры.

Прекрасный, моментальный результат дает омолаживающая маска. Ее эффект виден сразу после использования. Это средство незаменимо перед важной встречей, публичным выступлением — в тех случаях, когда необходимо быстро привести себя в порядок. Особенно эффективны маски с эффектом лифтинга и релаксирующим эффектом – моментально подтягивают кожу, делая ее свежей, нежной и сияющей. Причем если раньше антивозрастные маски выпускались исключительно в виде кремов или гелей, то сегодня появились маски с аппликаторами – например, пластыри против морщин с коллагеном и ретинолом. Их очень просто использовать – достаточно наклеить такой пластырь на проблемную зону, и через некоторое время морщинки разгладятся. Кроме того, существуют специальные маски­аппликаторы для целых зон — лица и шеи; это пропитанные активным составом полоски из специального материала.

Интересно

АМЕРИКАНСКОЕ общество пластической и эстетической хирургии опубликовало данные социологического опроса о применении препарата Ботокс (укол этого препарата парализует мышцы лица, из-за чего разглаживаются мимические морщинки на лбу, переносице, вокруг глаз). Оказалось, что «уколы красоты» прежде всего пользуются огромной популярностью не у звезд эстрады, кино или фотомоделей, а у обыкновенных американских женщин. Точнее — у работающих матерей в возрасте от 40 до 55 лет. 56% опрошенных американок отметили, что обычно разглаживающее морщины действие Ботокса длится у них всего 4–6 месяцев. Но, начав употреблять Ботокс, большинство уже не могут обойтись без него. Поэтому 70% респонденток регулярно повторяют курсы омолаживающих инъекций. На Западе эту процедуру прозвали «укол красоты во время ланча» — женщины ухитряются провести ее даже во время обеденного перерыва.