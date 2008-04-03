Как сосна лечит суставы

БОЛЬШАЯ распространенность суставных заболеваний и мучения в связи с этим огромного количества людей не могли не оставить равнодушным выдающегося ученого, нашего соотечественника А.С. Залманова.

В 1904 г. А.С. Залманов (1875–1965) создал уникальные ванны на основе скипидара. Он предложил два вида растворов для ванн – белая эмульсия и желтый раствор. Свою идею Залманов пояснял следующим образом: если улучшить питание суставов, восстановить там кровоток, то хрящ снова наполнится влагой, соответственно, пройдут боль и воспаление.

Что же представляет собой скипидар? Это сосновое эфирное масло, которое получают из сосновой же смолы (живицы). Своими целебными свойствами живица известна человечеству многие тысячелетия. Высушенную хвою сосны и пихты, содержащую смоло-бальзамические вещества и терпентинное масло, в Древнем Египте употребляли для компрессов и припарок, при кровотечениях, для лечения ран. В XVI в. живицу широко применяли для лечения чумы, т.к. пары скипидара обладают бактерицидным действием. Долгое время скипидар применялся только наружно в виде мазей и растираний.

В начале прошлого века при приеме скипидарных ванн Залманова были получены превосходные результаты у пациентов с больными суставами.

В наше время метод скипидарных ванн официально признан во многих странах Европы. В частности, в 2000 г. на парижском собрании по обмену опытом были представлены 12 клиник из Франции, Англии, Италии, Швейцарии, практикующих скипидарные ванны.

Видя такую популярность ванн за границей, отечественными учеными был разработан и опробован улучшенный состав скипидарных ванн, пригодный для домашнего применения. В классический раствор были добавлены экстракты 21 целебной травы, которые сделали скипидар еще более эффективным, а по своей безопасности ванны были даже отнесены к группе косметических средств. Ванны стали применяться не только для лечения суставов, но и для снижения веса, восстановления кровообращения, очищения сосудов и т.д. Достаточно всего на 15 минут опускаться в приятные хвойные ванны и растирать раствором проблемные места.

Таким образом, скипидарные ванны в наше время получили второе дыхание и стали надежным помощником для всех в трудную минуту.