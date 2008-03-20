Кто страдает больше всего

ГИПОТИРЕОЗ чаще встречается у женщин, чем у мужчин, потому что у них щитовидная железа подвергается большим испытаниям, прежде всего во время беременности. Дело в том, что закладка щитовидки будущего ребенка происходит уже на сроке 4–5 недель, а к 16–17 неделям она функционирует уже как самостоятельный орган! Естественно, чтобы обеспечить нормальное развитие плода, а в дальнейшем — иметь полноценное грудное молоко для вскармливания ребенка, будущая мать должна удвоить потребление ценного микроэлемента. Но женщины далеко не всегда заботятся об этом, и уже во время вынашивания ребенка у многих наблюдается увеличение размеров щитовидной железы.

Если у будущей матери не хватает йода и снижена функция щитовидной железы, это неблагоприятно отражается на развитии центральной нервной системы ребенка. Ее отклонения трудно выявляются на первом году жизни, когда еще не поздно восстановить функции с помощью правильного лечения. Вот почему сегодня в роддомах крупных городов России введен обязательный анализ, по которому выявляют снижение функции щитовидной железы у новорожденных.

Но если эта патология вовремя не обнаружена, то у ребенка может наблюдаться плохая память, во время учебы – снижение способности воспринимать информацию, концентрироваться. Такие дети, кроме того, плохо растут, у них возникают эмоциональные и физиологические проб­лемы в период полового созревания. К сожалению, заболевания щитовидной железы среди эндокринных расстройств детей у нас занимают второе место после сахарного диабета.

Сегодня, к большому удивлению врачей, гипотиреозом стали болеть и мужчины. Видимо, стрессы, плохая экология, нездоровые привычки вроде курения и злоупотребления спирт­ным привели к тому, что и у сильного пола тоже нередко развивается недостаточность функции щитовидной железы. А это опять-таки служит основой нарушений в половой сфере.

И у женщин, и у мужчин при гипотиреозе может поражаться сердце. У больных наблюдается замедление сердечного ритма, повышается уровень холестерина в крови. Это может привести к развитию атеросклероза сосудов сердца и ишемической болезни со стенокардией. Возможен и атеросклероз нижних конечностей с развитием «перемежающейся хромоты».