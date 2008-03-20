Кто это – желчный человек?

«Ессентуки», «Боржоми» и диета

КОНСЕРВАТИВНОЕ лечение холецистита желчных путей направлено, прежде всего, на подавление инфекции, повышение иммунной защиты организма, а также на усиление оттока желчи с помощью желчегонных и спазмолитических средств, тюбажей. Употребление минеральных вод, в том числе «Боржоми», «Ессентуки №4» очень хорошо помогает при этом недуге. И, разумеется, невозможно обойтись без соблюдения особой диеты. Главное требование – продукты не должны раздражать кишечник.

На завтрак рекомендуются овощные салаты и пюре, отварные овощи, нежирный творог, омлет, каши, отварные макароны или вермишель с сыром.

В обед на первое – вегетарианские супы из овощей и круп, на второе – отварное или тушеное мясо, паровые биточки, курица, рыба, овощные котлеты без обжарки. Питье – кисели, компоты, напитки из шиповника, фруктовый сок.

На ужин можно использовать тот же ассортимент блюд, что и к завтраку, дополнив его различными запеканками и тушеными овощами. Хлеб лучше есть подсушенный или вчерашней выпечки, мучные изделия – не сдобные.

Питание должно быть дробным, так как организм сбрасывает желчь каждые два часа, но только в процессе пищеварения. Поэтому есть лучше 5–7 раз в день, понемногу. Например, достаточно съесть сухарик, яблоко или немного изюма. Такая диета будет помогать дробить камни и удалять песок из желчевыводящих путей.

Тюбаж

ПРОХОДИМОСТЬ и естественную форму желчных протоков помогает восстанавливать так называемое слепое зондирование (тюбаж), который лучше проводить после ночного сна, не вставая с постели. Но накануне – со второй половины дня, нужно резко ограничить прием жидкости. Тюбажи проводят на сорбите, но можно предложить более привычные продукты – молочнокислые.

1 ст. кипяченого молока смешать с 0,5 ст. кефира, добавить 1 ст. сыворотки от творога, приготовленного накануне. Выпить 2/3 ст. этой смеси и лечь правым боком на теплую грелку. Через 10 мин. выпить еще такое же количество смеси, а через 5–7 мин. повторить питье и далее – через 5–6 мин. – выпить оставшееся количество смеси. Лежать на грелке надо всего от 45 мин. до 1 ч, не отвлекаясь на другие дела (например, просмотр телевизора). В течение дня в пищу употреблять только творог.

Ну а дробление камней в желчном пузыре ускорит 7–9-дневный курс лечения оливковым маслом. Ежедневно перед сном выпивать 1 ст. л. масла и сразу же после этого сок лимона. Придерживайтесь растительной диеты, исключив алкоголь, курение, кофе, яйца.

Вот еще несколько рецептов народной медицины, применение которых позволяет предупредить холецистит.

Смесь цветков ромашки, трав мяты и бессмертника в равных соотношениях (по 1 ст. л.) заварить 0,5 л кипятка и томить 30 мин. на водяной бане. Процедить, пить по полстакана 4 раза в день за полчаса до еды.

В течение трех дней каждое утро съедать натощак 1 лимон без кожуры, пропущенный через мясорубку с добавлением 1 ч. л. пищевой соды.

При наличии в желчном пузыре перегибов и перетяжек применять настой цветков арники: 10 г цветков залить 1 ст. кипятка и, тепло укутав, настаивать в течение ночи. Первый раз выпить 1 ст. л. настоя в 7 часов утра, далее в течение дня пить еще 5–7 раз по 1 ст. л. за 10–15 минут до еды.

Хорошее средство для налаживания работы желчного пузыря – свежие листья, веточки или ягоды барбариса. Заваривать их, как чай: обдав чайник кипятком, засыпать 1 ст. л. сырья, залить 2 ст. кипятка, настоять 5–7 мин., пить теплым через 20–30 мин. после еды 5–7 раз в день.