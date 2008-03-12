Начните с меню

Неслучайно Всемирная организация здравоохранения объявила первое десятилетие XXI в. годами борьбы с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Первый показатель неблагополучия костной системы можно заметить, если внимательно сзади посмотреть на себя в зеркало. Если на шее появился маленький горбик, то он-то и может служить первым признаком такого заболевания, как остеопороз. Существует мнение, что этим заболеванием мы расплачиваемся за комфорт. Подкрадывается он обычно незаметно. И женщины страдают от него в 10 раз чаще, чем мужчины.

Кости из-за недостатка кальция в организме становятся хрупкими и ломкими. Где же взять этот кальций и как его в организме задержать? Кальций мы получаем только из пищи. Поэтому начните с пересмотра своего меню. Позаботьтесь о соблюдении разумного баланса между продуктами, содержащими этот важный микроэлемент, и так называемыми киллерами кальция.

В вашем рационе обязательно должны быть молоко, творог, кефир, продукты из сои, хлеб из муки грубого помола. Из овощей чемпионы по содержанию кальция – зеленая капуста, брокколи, шпинат. Фрукты предпочтительнее съедать вместе с кожурой: именно в ней находится больше всего кальция. Не злоупотребляйте кофе и черным чаем – они являются теми самыми «киллерами». Учтите, суставный хрящ устроен так, что впитывает в себя все необходимые вещества только в процессе движения. Поэтому двигаться необходимо. Но! Ни в коем случае не перебарщивайте с нагрузками. Плавание и размеренная ходьба – то, что вам нужно.

Аргумент специалиста

К.А. МАЛЫШКИН, кандидат медицинских наук:

– Боль в суставах – это действительно проблема нашего общества. Современный темп жизни таков, что суставы изнашиваются очень быстро. Но до поры до времени мы не придаем этому должного внимания. А меж тем профилактика артритов и артрозов может быть гораздо эффективнее, чем их последующее лечение.