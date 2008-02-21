Малыш температурит…

Что есть норма и когда начинать беспокоиться



ПРИНЯТО считать, что нормальная температура – величина постоянная и равна 36,6oС. Но это не совсем так. Она может колебаться в пределах 36,0–37,5oС. Причем к вечеру – обычно выше, чем днем.

Температура выше 38,5oС. Пестрая, мраморная окраска кожи. Несмотря на сильный жар, руки и ноги на ощупь холодные. В таких случаях нужно немедленно вызвать «скорую помощь».

До приезда врачей дайте ребенку жаропонижающее в растворе внутрь или энергично разотрите водкой (спиртом) кожу ребенка до красноты. Так вы поможете телу энергичнее отдавать тепло.

Повышение температуры – сигнал болезни для вас. Ну а для организма это сигнал к повышению защитных свойств. При температуре выше 38oС большинст­во бактерий и вирусов гибнет, что называется, «пачками».

Отсюда правила, которыми вы должны руководствоваться, когда у ребенка жар.

Не обязательно всегда снижать повышенную температуру. Нужно дать возможность организму ребенка бороться с возбудителями болезней собственными силами.

Давайте повторную дозу жаропонижающего лишь после того, как температура вновь резко повысится.

Если температура ниже 38,5–39oС, разденьте ребенка, снимите одеяло, оботрите влажной тканью. Если возник озноб, дайте жаропонижающее.

Когда давать лекарства



РЕБЕНКУ старше трех месяцев дают жаропонижающее при температуре выше 38,5oС. Но если он плохо переносит температуру, то жаропонижающее нужно дать и при более низкой температуре.

Детям, у которых бывают судороги, при подъеме температуры жаропонижающее вводят при температуре выше 38oС.

Детям первых трех месяцев жизни обычно назначают жаропонижающее при температуре выше 38oС.

Субфебрильная лихорадка (до 38oС) может наблюдаться при перегревании малыша или иногда как последствие перенесенной инфекции. В таких случаях применение жаропонижающих не требуется.

Если температура подскакивает выше 38oС и держится более трех дней, повторно обратитесь к врачу. Вероятно, у ребенка бактериальное заболевание (отит, пневмония и др.), требующее применения антибиотиков.

Если ребенку назначен антибиотик, воздержитесь от назначения жаропонижающего. Исключение одно – судороги, нарушение теплоотдачи.



Категорически запрещено!



НЕ ДАЮТ детям ацетилсалициловую кислоту (аспирин) при гриппе, ­ОРВИ, ветрянке: она может вызвать синдром Рея – поражение печени и мозга.

Метамизол натрия (анальгин). Он способен вызвать тяжелые поражения кроветворной системы, а также стойкое падение температуры ниже 35oС. Нимесулид (найз, нимулид). Этот препарат ошибочно был разрешен как жаропонижающее и в настоящее время запрещен в большинстве стран мира. Он может вызвать тяжелые поражения печени.



А это – разрешено!



ОСНОВНОЕ жаропонижающее сред­ство для детей – парацетамол. У него минимум побочных свойств. Используется также ибу­профен.