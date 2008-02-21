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«Шторм» в ухе

№ 8(94) от 21.02.2008 [«Аргументы Недели », Иван КРЫЛОВ, врач, к.м.н.  ]

«Шторм» в ухе

 «У моего тридцатилетнего сына обнаружили болезнь Меньера. Но у нас в районной поликлинике не дали толковых советов, как поддерживать его состояние более или менее стабильным и не допускать обострений. Подскажите, что нам делать?»
Н.С., Курская обл.

 ЭНДОЛИМФАТИЧЕСКАЯ водянка, или болезнь Меньера, – это заболевание внутреннего уха невоспалительного характера. Оно проявляется периодически возникающими приступами головокружения и шума в ушах, а также временной потерей слуха. Приступы могут длиться от нескольких часов до суток. Их предвестником может быть заложенность в ухе, которая возникает без связи с простудой или охлаждением. Причина возникновения этой болезни пока до конца не ясна, но многие исследователи связывают ее с нарушением лимфотока во внутреннем ухе.

С центрифугой в голове

 ПРИСТУПЫ протекают весьма характерно: у больных внезапно возникает сильнейшее головокружение с тошнотой, заложенностью и шумом в ушах. Они могут усиливаться при ярком освещении, громких звуках и других раздражителях. Как говорят пациенты, у них «все вертится перед глазами», «в голове внезапно включается «центрифуга». Приступы возникают с разной периодичностью – у кого-то раз в месяц, у кого-то раз в полгода. Бывает, «штормящая болезнь» настигает чуть ли не каждую неделю.

 Соответственно, работа всех рецепторов, отвечающих за равновесие и слух, начинает давать сбои, что и проявляется приступами головокружения и снижением слуха.

 Для лечения болезни Меньера назначают широкий спектр медикаментов, в том числе успокаивающие, спазмолитики, диуретики. А также физиотерапевтические процедуры, гирудотерапию. Могут быть применены внутриносовые новокаиновые блокады, лечение в барокамере. При безуспешности консервативной терапии проводят хирургическое лечение, в том числе с применением лазера.

Финики + картошка

 ЧТОБЫ улучшить обмен веществ, больному необходимо пересмотреть режим питания. Исключить острые и соленые блюда, маринады (после приступов назначается абсолютно бессолевая диета). Скрасить «пресную» жизнь помогут свежие овощи, фрукты, соки, которые можно употреблять без ограничения. Очень важно, чтобы в организме присутствовал калий (им богаты бананы, изюм, курага, финики, картофель), так как он является регулятором обменных процессов.

 Помните, что не всякий шатающийся человек – пьяница. Приступы «шторма» в голове и неудержимой рвоты могут настигнуть больного внезапно и в любой обстановке: на улице, за рулем автомобиля, за работающим станком… Человека, который вдруг стал сильно шататься и которого внезапно одолел приступ рвоты, до приезда «скорой» уложите поудобнее – любое движение для него – нестерпимая головокружительная пытка. Притушите яркий свет, выключите аппаратуру и другие звуки. Окружающим не следует слишком реагировать на ситуацию криками и оханьями. Положите горчичник на затылок и грелку к ногам.

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