Ангина: не надо заблуждаться!

ЗАБЛУЖДЕНИЕ №1: ангина - это то ли острый тонзиллит, то ли острый ларингит.

Ангина - самостоятельное острое инфекционное заболевание. Оно локализуется во всей области лимфоглоточного кольца. То есть затрагивает небные, носоглоточные и язычные миндалины.

В отличие от ангины фарингит и ларингит чаще вызываются вирусами. Острый тонзиллит (воспаление небных миндалин) также может быть проявлением как ангины, так и ОРВИ.

Заблуждение №2: ангина чаще посещает тех, кто страдает хроническим фарингитом или тонзиллитом.

На самом деле ею в равной степени болеют и люди со здоровым горлом. Почему важно отличить ангину от вышеперечисленных заболеваний? Если острый фарингит вы перенесете на ногах без особых последствий, то ангина может дать грозные осложнения.

Основной путь передачи ангины - воздушно-капельный. Ин­фекция может распространиться даже при разговоре на близком расстоянии. Нельзя пользоваться с заболевшим человеком одной посудой и полотенцем, постельным бельем, носовыми платками. Вот почему при ангине, как и при гриппе, больной должен иметь как можно меньше контактов.

Заблуждение №3: Достаточно вовремя начать полоскать горло, и ангины как не бывало.

Сегодня все чаще при ангине высевают золотистый стафилококк, эпидермальный стафилококк. Реже встречается грибковая инфекция. Она, как правило, требует применения антибиотиков - те помогут избежать осложнений и возобновления заболевания.

Заблуждение №4: к врачу можно не обращаться. Достаточно отлежаться дома.

Если у вас высокая температура и боль в горле, обязательно обратитесь к врачу. Под ангину часто маскируется дифтерия. Сегодня никто не умирает от удушья. Но погибают от сильнейшей интоксикации организма, которая немедленно начинает поражать почки и сердце. Для обнаружения дифтерии есть много косвенных признаков, но 100%-ную уверенность дает только мазок из горла - на бациллу Лефлера.

С первых же минут заболевания можно самому начать симптоматическое лечение. В этом случае подойдут препараты на основе парацетамола: нурофен, стрепсилс, колдрекс, которые снизят температуру и уменьшат боль в горле. Они не смажут картину. Но ни в коем случае не принимайте антибиотики!

Назначать лечение должен только врач, прием антибиотиков - не менее 5-7 дней. Врачу нужно 2-3 дня, чтобы проверить эффективность того или иного лекарства. Если результата нет - он немедленно назначит другой препарат.

Нужно обязательно обследоваться: сдать анализ мочи, крови, снять кардиограмму. Они покажут, нет ли осложнений: инфекционного миокардита, эндокардита, пиелонефрита, нефрита. Основные поставщики ревматизма - больные рецидивирующими ангинами.

Иногда ангина вызывает синусит, бронхит, другие болезни дыхательных путей. Непролеченная инфекция чревата повторениями заболевания, которые в дальнейшем могут спровоцировать хронический тонзиллит.

Наиболее опасными являются местные осложнения: воспаления тканей вокруг миндалин - паратонзиллит и парафарингит. Что это такое? За миндалиной расположена клетчатка, отгороженная своеобразной капсулой. Проникновение инфекции за эту капсулу вызывает образование гнойника. А кроме того - резкое увеличение боли на одной стороне горла, ограничение жевательной мускулатуры, затруднения при повороте головы. Все это говорит о развитии опасного для жизни осложнения. Происходит оно за сутки, а иногда за считанные часы и требует скорейшей госпитализации больного.