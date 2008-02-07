Упал – очнулся – гипс!

Вывихи



ВЫВИХИ – стойкое ненормальное смещение концов костей, входящих в любой сустав. Происходят при падении, ударе, а иногда и при неловком движении. Резкая боль не дает пошевелиться.

Чтобы уменьшить боль и задержать развитие отека, на поврежденный сустав кладут что-то холодное и фиксируют конечность. Руку подвешивают на косынку и прибинтовывают к груди, а ногу обкладывают мягкими предметами в том положении, в котором она оказалась. В случае открытого вывиха

(с кровотечением) на рану накладывается стерильная повязка. После этого пострадавшего срочно доставляют в травмпункт или больницу. Причем с вывихом руки больного можно транспортировать в сидячем положении. А вот при вывихе ноги – только лежа на мягкой подстилке, с обложенной поврежденной конечностью.



Переломы



ПЕРЕЛОМЫ бывают закрытыми – без нарушения кожных покровов, и открытыми – с их разрывом.

Боль, как правило, усиливается при попытке к движению. В месте травмы появляется припухлость. Иногда конечность даже укорачивается.

При открытых переломах прежде всего необходимо смазать края кожной раны настойкой йода и наложить стерильную повязку.

Дальнейшие действия при открытых и закрытых переломах одинаковы: травмированную конечность нужно обездвижить, чтобы ослабить боль и предотвратить смещение отломков. Для этого можно использовать какие-нибудь подручные материалы: фанеру, доску, проволоку, лыжную палку.

Шина должна быть такой длины, чтобы она захватывала два смежных с поврежденной частью тела сустава. Конечность фиксируется с шиной бинтом, косынкой, платком, ремнем и т.п. После чего пострадавшего необходимо срочно доставить в травмпункт или в больницу.



Перелом позвоночника



ПРИ этой травме сдавливается спинной мозг. Это происходит в результате смещения костных отломков в просвет спинномозгового канала или смещения тел позвонков. Появляется резкая боль в области повреждения, усиливающаяся при движении. Внешне обычно отмечается выпячивание травмированного позвонка. Ниже места перелома развиваются паралич конечностей и потеря чувствительности, нарушаются функции тазовых органов, возникает задержка мочи и кала. Перелом позвоночника часто сопровождается шоком.

Первая помощь заключается в бережном выносе пострадавшего и его щадящей эвакуации в больницу.

Для перекладывания лучше использовать сильных, натренированных людей, которые могут осторожно и дружно (по команде) поднять больного. Ему можно дать болеутоляющее средство (анальгин). Пострадавшего следует хорошо укутать. При болях в шейном отделе голову и шею обкладывают мягкими предметами. Транспортируют таких больных на носилках с подложенной под матрац доской на спине лицом вверх. Во избежание болезненных движений или случайного падения пострадавшего прибинтовывают к доске. Однако можно перевозить и на мягких носилках, в этом случае пострадавшего кладут на живот лицом вниз, а под голову и грудь следует положить мягкую подстилку (из одежды).



Сотрясение головного мозга



ЭТА серьезная травма может возникнуть при падении даже на ровной поверхности. Она часто встречается у детей, которые неумело катаются с горки на санках.

Человек может потерять сознание на несколько секунд в момент ушиба, не помнить, что с ним произошло, что предшествовало травме… К этому добавляются головная боль, шум в ушах, головокружение. Происходит одно- или многократная рвота.

Первая помощь направлена на создание пострадавшему условий полного покоя. Его укладывают, слегка приподняв голову, и не отвлекают вопросами и разговорами. На место ушиба следует положить снег или кусок льда, завернув их в какую-нибудь ткань. При рвоте надо повернуть голову набок, чтобы избежать возможного попадания рвотных масс в дыхательные пути. Пострадавшего необходимо бережно, избегая тряски, транспортировать в больницу.