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Из дальних странствий воротясь…

№ 5(91) от 31.01.2008 [«Аргументы Недели », Владимир НИКОЛАЕВ, врач ]

Из дальних странствий воротясь…
Газировку паразиты не любят...

Лучше без мороженого. Но с газировкой

 ЧАЩЕ всего речь идет о кишечных инфекциях. И на первом месте среди них – затяжное рецидивирующее заболевание сопровождается болями в животе, поносом (нередко с кровью в испражнениях), общей слабостью.

 Распространению инфекции способствуют высокая температура, повышенная влажность. Амебы могут попасть в организм через загрязненные руки, воду, ягоды, фрукты, пищевые продукты. Поэтому пейте только кипяченую воду или напитки из бутылок.

 Теперь о еде. Блюда, содержащие сырые продукты, в том числе молоко, яйца, а также овощи и фрукты, могут стать причиной заболевания. Что касается мяса, рыбы, ракообразных и других даров моря, желательно употреблять их в пищу в хорошо проваренном виде. Не покупайте очищенные фрукты. Бананы, манго и другие плоды лучше самим очистить от кожуры.

 Среди опасных тропических и паразитарных заболеваний – американский и африканский трипаносомозы, а также филяриатоз. Эти экзотические болезни вызываются паразитами, носителями которых являются животные, а переносятся насекомыми. Первичные симптомы проявляются у человека в виде лихорадки, головных болей, увеличения лимфатических узлов.

Как они к нам проникают? 

 ГЕОГЕЛЬМИНТЫ – паразиты, яйца которых проникают в организм человека без посредников (промежуточных, или дополнительных, хозяев). То есть с земли и элементов внешней среды (овощей, ягод, грибов, злаков и т.д.).

 Это аскариды, власоглав, кривоголовка, лямблии. Собачьи паразиты: токсокары, эхинококки, цепень-огуречник, цепень-ценурус и многие другие.

 Биогельминты. Это паразиты, яйца которых попадают в организм промежуточного хозяина и используют его в качестве инкубатора с последующим «трансфером» в организм человека. Причем – уже на всю оставшуюся жизнь! Это описторх, (в Сибири традиционно ни один стол не обходится без вкусной речной рыбки – промежуточного хозяина глиста), меторх, фасциола, цепни (бычий и свиной), лентецы типа широкого и др.

Может, стать вегетарианцем?

 ПОЧЕМУ же все-таки мы заражаемся, поедая «больное» мясо или рыбу? Казалось бы, желудок способен переварить и мышечные волокна, и хрящи – что ему какая-то мельчайшая личинка или микроскопическое яйцо! Неужели не переварит? В том-то и дело, что переварит. А тем самым освободит яйцо из оболочки. И если иммунитет будущего хозяина не в силах справиться с «захватчиком», потенциальный хозяин становится «действующим»...

 Трихинеллезом можно заболеть при поедании сырого или полусырого мяса свиньи, кабана, крысы, тигра, барсука. Тигры и барсуки – это, конечно, экзотика – скорее исключение, чем правило. Хотя на Дальнем Востоке едят мясо этих животных. Но ведь шашлык из свинины наверняка пробовал почти каждый!

 Так, может быть, проще вообще отказаться от рыбы и мяса? Стать полноценным вегетарианцем и навеки закрыть для себя «тему глистов»? Поверьте, если бы такая мера помогла – это был бы самый замечательный и легкий способ избавиться от проблемы!

 Но как уже говорилось, существуют такие виды глистов, как геогельминты (см. выше). А значит, и растительная пища может стать источником заражения.

 Яйца шистосомов проникают в человека через кожу при купании и через рот при заглатывании воды. Знающие люди могут возразить: шистосомоз – паразит жаркого тропического климата. Однако теперь он есть и у нас. Опасность подцепить заразу — так называемых лямблий и криптоспоридий, которые поселяются в кишечнике и вызывают поносы, появляется у любителей купаний в бассейнах (лямблии и криптоспоридии попадают в воду через анальное отверстие).

 Такое тяжелейшее заболевание, как альвеококкоз, также можно «заработать» всего лишь проглотив воду из зараженного водоема. Кроме того, заражается человек при охоте, обработке шкур убитых животных, уходе за собаками, сборе диких ягод и трав... Еще одно страшное заболевание – эхинококкоз. Основной источник заражения – домашняя собака, реже – волки, шакалы.

Когда стоит насторожиться

 ПРОВЕРЬТЕСЬ на наличие паразитов, если у вас себорея, гиперкератоз, пигментные пятна. А также слишком рано появились морщины и образовалась плешь, слоятся и ломаются ногти. При наличии полипов, частых ОРЗ, ангине, тонзиллитах, синуситах, упадке сил, при частых заболеваниях мочеполовой системы.

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