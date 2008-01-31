Экстренная и квалифицированная

Чтобы не было осложнений



В КЛИНИЧЕСКОЙ практике мы используем самые современные и проверенные методы лечения. При этом по целому ряду из них у нас – авторские приоритеты. Например, если говорить о тромболитической терапии, то мы имеем сразу несколько мировых приоритетов в области ее применения. Одними из первых в стране начали использовать высокотехнологичный метод лечения инфаркта миокарда – ангиопластику (расширение сосудов сердца специальным баллоном, который раскрывается под высоким давлением) . У нас очень большой опыт ее применения в условиях оказания экстренной помощи.

Больному в сосуды сердца вводится баллон, разрушается свежий тромб и вставляется стент – как правило, со специальным лекарственным покрытием. Но поскольку это чужеродное тело, может возникнуть острый тромбоз. И как следствие – повторное сужение коронарного сосуда. Специально для предотвращения этого осложнения в Кардиоцентре создано лекарство «Монафрам».

У нас выполняется ежегодно 500–600 операций на открытом сердце.

Разработанный при самом активном участии наших сотрудников аппарат «Агат» позволяет в масштабах страны экономить на донорской крови многие миллионы рублей. Ведь благодаря ему в организм пациента возвращается собственная кровь (процесс реперфузии).

Правда, он требует довольно много расходных материалов. Но зато в три раза дешевле аналогичного импортного! Вообще все созданные нами лекарства и аппаратура стоят гораздо меньше зарубежных аналогов и при этом ни в чем им не уступают.

Две в одном



В ПЕРВУЮ очередь я хотел бы отметить, что этот метод в сравнении с европейскими странами и США развит крайне недостаточно. Хотя в последнее время правительство принимает довольно активные меры по его развитию.

Ангиопластика и стентирование коронарных артерий показаны больным с ишемической болезнью сердца.

Прежде чем приехать к нам на лечение по квоте программы высокотехнологичной медицинской помощи, которую предоставляют местные органы здравоохранения, надо обследоваться. Поскольку наличие ишемической болезни должно быть доказано. С поставленным диагнозом «ишемическая болезнь сердца» следует приехать к нам. Мы еще раз уточним диагноз и проведем коронарографию.

Примерно в 10% случаев эта болезнь связана не с поражением сосудов сердца, а обусловлена лишь их спазмом. В таких случаях ангиопластика не требуется. И все проблемы можно решить с помощью лекарств.

Мы проводим ангиопластику, когда нарушен кровоток или произошло сужение сосуда более чем на 60–70%. То есть когда имеются стенозы, реально снижающие эффективность кровотока в сердце.

В большинстве случаев одновременно с ангиопластикой мы осуществляем стентирование артерий сердца. То есть в расширенный баллоном участок сосуда вставляется самораскрывающаяся металлическая сетчатая конструкция. Она сохраняет достигнутый эффект расширения.

Современные стенты имеют специальное лекарственное покрытие. Оно предотвращает образование внутри тромбов и зарастание их просвета – вследствие избыточной реакции соседних участков сосуда. Наверное, многие знают о таких стентах, которые часто называют «Сайферами». Правда, сейчас появилось достаточно много других модификаций. Но «Сайфер» (Сypher) был первым в мире. У него очень хорошая репутация: служит долго и эффективно.

Сейчас есть возможность устанавливать больным такие стенты не только на платной основе, но и в рамках программы высокотехнологичной медицинской помощи. А пока – не более одного «Сайфера» каждому больному. При необходимости можем установить и второй стент. Однако уже другой марки и не бесплатно. Хотя цена такого стента все равно будет несколько ниже, чем вне рамок вышеуказанной программы.